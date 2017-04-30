Олексій ДИТЯТЬЄВ: «Важко грати проти 14 людей»

Гравец «Карпат» обурений суддівством в матчі проти «Зірки».

Кількість забитих м’ячів у першому таймі чітко дала зрозуміти, що на цьому пристрасті на полі не закінчаться. По перерві, карпатівці відіграли один гол, а пізніше зрівняли рахунок. От тільки арбітр зустрічі вважав зовсім по-іншому. Чистий офсайд при забитому м’ячі «Зірки» суддя не побачив, натомість, помітив його під час голу Ігоря Худоб’яка. Під завершення гри, аби не дати глядачу сумувати, арбітр ще й вилучив Олексія Дитятьєва за ніби «нецензурні вислови у його сторону»...



«Ніколи в житті не бачив, щоб так «відривали голову». Абсолютно всі свистки проти «Карпат». Можливо, це випадковість, але тяжко грати проти 14 людей на полі» – каже Олексій.



«Арбітр поставив пенальті... Кажуть, що справді було порушення, але я людини навіть не торкнувся. Він вже біг без м’яча та раптом почав падати, суддя дав свисток. Спершу думав, що мені почулось, як виявилось, ні... Березка думав по-іншому».



«Сказав арбітру, що від суперника м’яч вийшов, а він показав червону картку. Спитав за що вилучення, відповів – «за нецензурні вислови». Біля лінії поля у нас половина лавки запасних розминалось, не знаю де суддя почув лайливі слова. Якщо відштовхуватись від його рішень, то у кожному таймі по чотири людини потрібно видаляти» – підсумував карпатівець.