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Ингулец побеждает Тернополь

«Ингулец» на выезде добывает победу

  • 30.04.2017 16:32
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«Тернополь» – «Ингулец» - 0:2
Голы: Медведев 11, Немтинов 62

«Тернополь»: Воробей, Кухарский (Полянчук 78), Кривой (Червонецкий 27), Вонс, Богданов, Дацюк, Прышнивский, Дульзон, Клекот, Стриешин, Бабич
«Ингулец»: Ганев, Ситчинава, Кретов, Павелько, Прошенко, Джанелидзе (Климаков 86), Боровский, Коцюмака, Медведев, Рябушко (Немтинов 17), Мучак

Предупреждения: Прышнивский 24, Черновецкий 80 - Боровский 35, Медведев 87

Источник — Sport.ua

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