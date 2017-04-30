Уфа минимально обыграла Арсенал

«Уфа» – «Арсенал Тула» - 1:0
Гол: 1:0 – 90 Сухов.
«Уфа» – Шелия, Сухов, Карп, Аликин, Никитин, Засеев (Зубарев, 76), Стоцкий, Обляков (Кротов, 82), Пауревич, Йокич, Игбоун (Живоглядов, 90).
«Арсенал Тула» – Габулов, Сунзу (Денисов, 45), Беляев, Вергара, Комбаров, Боурчану, Александров, Максимов (Расич, 57), Думбия, Шевченко, Бурмистров (Горбатенко, 83).
Предупреждения: Аликин (28), Вергара (88).
Источник — Sport.ua
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