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Уфа минимально обыграла Арсенал

Судьба матча решилась на последних минутах

  • 30.04.2017 16:29
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«Уфа» – «Арсенал Тула» - 1:0
Гол:  1:0 – 90 Сухов.

«Уфа» – Шелия, Сухов, Карп, Аликин, Никитин, Засеев (Зубарев, 76), Стоцкий, Обляков (Кротов, 82), Пауревич, Йокич, Игбоун (Живоглядов, 90).
«Арсенал Тула» – Габулов, Сунзу (Денисов, 45), Беляев, Вергара, Комбаров, Боурчану, Александров, Максимов (Расич, 57), Думбия, Шевченко, Бурмистров (Горбатенко, 83).

Предупреждения: Аликин (28), Вергара (88).

Источник — Sport.ua

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