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27-й тур
Волынь
0:1
Днепр Дн
30.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Волынь - Днепр - 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча УПЛ «Волынь» — «Днепр»

  • 30.04.2017 17:08
  • 129 просмотров
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Метки
ФК Днепр. «Волынь» — «Днепр»
© ФК Днепр. «Волынь» — «Днепр»

В поединке 27-го тура УПЛ «Волынь» — «Днепр» минимальную победу одержали гости:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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