Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Суонси

«Манчестер Юнайтед» – «Суонси» - 1:1
Голы: 1:0 – 45, пенальти Руни, 1:1 – 79 Сигурдссон.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Блинд, Байи (Дармиан, 61), Шоу (Валенсия, 9), Янг, Лингард, Эррера, Кэррик, Рэшфорд, Руни (Мхитарян, 80), Марсьяль.
«Суонси» – Фабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Ки Сон Ен (Фер, 61), Кэрролл, Бриттон (Монтеро, 65; Ольссон, 72), Сигурдссон, Льоренте, Айю.
Предупреждения: Бриттон (15), Марсьяль (18), Лингард (44), Фернандес (89).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.