Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Суонси

Хозяева смогли отметиться только с пенальти

  • 30.04.2017 16:13
  • 192 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Манчестер Юнайтед» – «Суонси» - 1:1
Голы:  1:0 – 45, пенальти Руни,  1:1 – 79 Сигурдссон.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Блинд, Байи (Дармиан, 61), Шоу (Валенсия, 9), Янг, Лингард, Эррера, Кэррик, Рэшфорд, Руни (Мхитарян, 80), Марсьяль.
«Суонси» – Фабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Ки Сон Ен (Фер, 61), Кэрролл, Бриттон (Монтеро, 65; Ольссон, 72), Сигурдссон, Льоренте, Айю.

Предупреждения: Бриттон (15), Марсьяль (18), Лингард (44), Фернандес (89).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.