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Лацио на выезде обыгрывает Рому

«Рома» теряет очки в чемпионате

  • 30.04.2017 15:46
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«Рома» – «Лацио» - 1:3
Голы:  0:1 – 12 Кейта,  1:1 – 45, пенальти де Росси,  1:2 – 50 Баста,  1:3 – 85 Кейта.

«Рома» – Шченсны, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Фасио (Перотти, 64), Наингголан, де Росси (Тотти, 73), Салах, Стротман, Эль-Шаарави (Бруно Перес, 46), Джеко.
«Лацио» – Стракоша, Баштуш, де Врей (Худт, 74), Уоллес, Лукаку (Фелипе Андерсон, 43), Милинкович-Савич, Лулич, Биглия, Пароло, Кейта (Джорджевич, 87), Баста.

Предупреждения: Биглия (45), Худт (81), Кейта (87), Пароло (90).
Удаление: Рюдигер (90).

Источник — Sport.ua

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