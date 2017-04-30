Лацио на выезде обыгрывает Рому

«Рома» – «Лацио» - 1:3
Голы: 0:1 – 12 Кейта, 1:1 – 45, пенальти де Росси, 1:2 – 50 Баста, 1:3 – 85 Кейта.
«Рома» – Шченсны, Манолас, Эмерсон, Рюдигер, Фасио (Перотти, 64), Наингголан, де Росси (Тотти, 73), Салах, Стротман, Эль-Шаарави (Бруно Перес, 46), Джеко.
«Лацио» – Стракоша, Баштуш, де Врей (Худт, 74), Уоллес, Лукаку (Фелипе Андерсон, 43), Милинкович-Савич, Лулич, Биглия, Пароло, Кейта (Джорджевич, 87), Баста.
Предупреждения: Биглия (45), Худт (81), Кейта (87), Пароло (90).
Удаление: Рюдигер (90).
Источник — Sport.ua
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