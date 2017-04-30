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Осасуна и Депортиво сыграли вничью

«Депортиво» не удержало победу на выезде

  • 30.04.2017 15:42
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«Осасуна» – «Депортиво» - 2:2
Голы:  1:0 – 4 Мондрагон,  1:1 – 18 Гильерме,  1:2 – 70 Гильерме,  2:2 – 78, автогол Хуанфран.

«Осасуна» – Сиригу, Фуэнтес (Беренгер, 23), Буньюэль (Фланьо, 77), Мондрагон, Клерк, Чаушич, Санхурхо, Торрес, Тьенса (де ла Куэвас, 77), Кодро, Леон.
«Депортиво» – Люкс, Луизинью (Морено, 88), Наварро, Аррибас, Хуанфран, Борхес, Гильерме, Чолак (Хиль, 78), Гама (Джон, 62), Альбентоса, Андоне.

Предупреждения: Гильерме (2), Буньюэль (13), Санхурхо (17), Альбентоса (75), Аррибас (90).

Источник — Sport.ua

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