Осасуна и Депортиво сыграли вничью

«Осасуна» – «Депортиво» - 2:2
Голы: 1:0 – 4 Мондрагон, 1:1 – 18 Гильерме, 1:2 – 70 Гильерме, 2:2 – 78, автогол Хуанфран.
«Осасуна» – Сиригу, Фуэнтес (Беренгер, 23), Буньюэль (Фланьо, 77), Мондрагон, Клерк, Чаушич, Санхурхо, Торрес, Тьенса (де ла Куэвас, 77), Кодро, Леон.
«Депортиво» – Люкс, Луизинью (Морено, 88), Наварро, Аррибас, Хуанфран, Борхес, Гильерме, Чолак (Хиль, 78), Гама (Джон, 62), Альбентоса, Андоне.
Предупреждения: Гильерме (2), Буньюэль (13), Санхурхо (17), Альбентоса (75), Аррибас (90).
Источник — Sport.ua
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