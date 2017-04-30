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Тибо КУРТУА: «Игра против Эвертона – важнейший матч в сезоне»

Голкипер «Челси» - о предстоящем матче против «ирисок»

  • 30.04.2017 15:15
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Метки
ФК Челси
© ФК Челси

Тибо Куртуа уверен, что мы сможем добиться результата в матче с «Эвертоном» сегодня днем, после которого нам останется одержать только три победы, чтобы во второй раз за три года стать чемпионами.

Команда Антонио Конте отправляется на «Гудисон Парк» в прекрасной форме, забив восемь голов в последних двух встречах и имея четыре очка преимущества по сравнению с занимающим второе место «Тоттенхэмом», который сегодня сразится с «Арсеналом» сразу по окончании нашего матча.

У «синих» лучшая статистика выездных матчей в этом сезоне – на выезде «Челси» набрал 36 очков. Когда Тибо Куртуа спросили, почему, по его мнению, команда хорошо играет на выезде, он ответил, что дело в психологии победителей.

«Я думаю, надо иметь одинаковый настрой независимо от того, играешь ли ты дома или на выезде, — говорит бельгиец. — Зачастую, играя на выезде, ты больше уходишь в оборону, и мы очень хорошо оборонялись, но при этом мы еще и старались навязать противнику тот футбол, который демонстрируем дома».

«Нас не устраивали ничьи, мы в большинстве случаев боролись за победу. Может, когда борешься за победу, риск и выше, и можно проиграть, но мы всегда стремимся побеждать. Наша форма на выезде — причина того, почему мы сейчас находимся на первой строчке».

««Эвертон» играет прекрасно. В прошлые выходные у них была ничья, но на «Гудисон Парк» они очень сильны, они выиграли последние восемь домашних матчей. Это потрясающая статистика, так что надо надо подойти с уважением и не недооценивать противника, но все-таки играть в свой футбол. Дома мы сыграли против них отлично, и надеюсь, в этот раз будет так же».

«Мы знаем, что будет трудно. Ромелу Лукаку находится в отличной форме и много забивает. У них в команде много молодых футболистов, и это очень здорово, но мы хотим победить и остаться на первой строчке».

Как и в середине недели, «синие» сегодня играют раньше «Тоттенхэма». Команда Маурисио Почеттино до этого дважды играла раньше нас. Однако Куртуа не считает, что результат матча «синих» будет влиять на то, как команда с севера Лондона подходит к своему матчу.

«Если побеждаешь, то, конечно, лучше играть первым, потому что тогда другая команда будет испытывать больше давления, — говорит вратарь. — Как испытывали мы несколько недель назад. В середине недели мы оказывали на них давление, так что им было сложнее».

«Они будут играть сразу после нашего матча, так что они будут думать о своей игре, и не думаю, что на них повлияет наш результат».

«Когда есть один-два дня между матчами, это может повлиять, потому что в случае нашей победы возрастает давление, а в случае поражения — наоборот, они становятся увереннее».

«Может, быть тренер будет что-то менять по ходу матча в зависимости от того, что произойдет в нашей встрече, но не думаю, что на них это сильно повлияет».

Победа над «Саутгемптоном» со счетом 4:2 во вторник стала отличным результатом, особенно поскольку была одержана вскоре после полуфинала КА с «Тоттенхэмом».

Одним из самых приятных моментов победы над командой Клода Пюэля было то, что снова начал забивать Диего Коста, сделавший дубль, и Куртуа рад за товарища по команде.

«Конечно, для нападающего важно забивать, — говорит он. — Он не отмечался голами в нескольких матчах, возможно, он начал нервничать, но я рад, что он записал на свой счет два красивых гола во вторник».

«В моменте, когда он забил гол ударом головой, Сеск Фабрегас сделал отличную подачу, и он прекрасно отделался от опекуна, а в случае со вторым голом он создал его сам, разыграв комбинацию с Эденом и Педро и добив мяч в ворота».

«Надеюсь, в воскресенье мы сыграем так же хорошо. Это важнейший матч сезона на данный момент, и мы хотим набрать три очка, и потом мы сделаем все, чтобы победить в домашних матчах и стать чемпионами, это наша цель».

Источник — ФК Челси

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