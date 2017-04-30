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Євген БОРОВИК: «Пенальті? Який пенальті?»

Голкіпер «Карпат» шокований суддівством в матчі проти «Зірки»

  • 30.04.2017 15:07
  • 373 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Офсайд з якого «Зірка» зрівняла рахунок, не побачив би хіба що сліпий, або ж арбітр суботньої зустрічі. На цьому дива від головної особи на полі у Кропивницькому не закінчились: безпідставний 11-метровий удар у ворота «Карпат» та безглузде вилучення Олексія Дитятьєва. Подібне суддівство не могло залишити без емоцій голкіпера львів’ян Євгена Боровика...

«Звичайно, не без наших помилок, але і суддя вніс свої корективи у матч. Неоднозначний пенальті, потім видалення Дитятьєва. Я не розумію, за що він показав червону картку. За те, що Льоша посперечався із арбітром від чиєї ноги вийшов м’яч за межі поля?!» – розповідає Боровик.

«Ми залишились у меншості і було складно одночасно тримати оборону та атакувати. Моменти були, згадати хоч гол Гуцуляка, коли команда пішла вперед і зменшила відрив від «Зірки». На той час ми ще грали при рівних складах».

«Пенальті? Який пенальті? Дитятьєв не фолив, а нападник пізніше сам завалився у нашому штрафному. То хіба це можна назвати порушенням?».

«Взагалі не розумію хто моделював цей газон. У них агрономи є? Можливо, не було би зайвим його привезти. Просто килими на полі лежать. Під низом пісок, а зверху постелили траву. Якби «Зірка» виступала у верхній шістці, то сумніваюсь, що «Шахтар» погодився б тут грати» – резюмував голкіпер «Карпат».

Зірка перемогла Карпати 3:2.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 30.04.2017 15:27
    0
    А де розбір суддівства, та цей КОГУТ берізка повністю засудив Карпати, за цей матч повинна бути дискваліфікація всього петушиного суддівського свавілля мінімум на пів року. Коліна оціни цей матч, це повне жахіття. Який це суддя. ГАНЬБА павелку, ГАНЬБА колліні, 21 вік - а судді хто? Це судив настоящий фашист.
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    olexyn
    online
      olexyn, 30.04.2017 15:54
    0
    Месага «Якби «Зірка» грала упершій 6-ці, то сумніваюсь, що «Шахтар» погодився б тут грати» - невірна. Правильно: був би ще один скандал, подібний полтавському.
    Але Динамо - грало...
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