Євген БОРОВИК: «Пенальті? Який пенальті?»

Офсайд з якого «Зірка» зрівняла рахунок, не побачив би хіба що сліпий, або ж арбітр суботньої зустрічі. На цьому дива від головної особи на полі у Кропивницькому не закінчились: безпідставний 11-метровий удар у ворота «Карпат» та безглузде вилучення Олексія Дитятьєва. Подібне суддівство не могло залишити без емоцій голкіпера львів’ян Євгена Боровика...

«Звичайно, не без наших помилок, але і суддя вніс свої корективи у матч. Неоднозначний пенальті, потім видалення Дитятьєва. Я не розумію, за що він показав червону картку. За те, що Льоша посперечався із арбітром від чиєї ноги вийшов м’яч за межі поля?!» – розповідає Боровик.



«Ми залишились у меншості і було складно одночасно тримати оборону та атакувати. Моменти були, згадати хоч гол Гуцуляка, коли команда пішла вперед і зменшила відрив від «Зірки». На той час ми ще грали при рівних складах».



«Пенальті? Який пенальті? Дитятьєв не фолив, а нападник пізніше сам завалився у нашому штрафному. То хіба це можна назвати порушенням?».



«Взагалі не розумію хто моделював цей газон. У них агрономи є? Можливо, не було би зайвим його привезти. Просто килими на полі лежать. Під низом пісок, а зверху постелили траву. Якби «Зірка» виступала у верхній шістці, то сумніваюсь, що «Шахтар» погодився б тут грати» – резюмував голкіпер «Карпат».

Зірка перемогла Карпати 3:2.