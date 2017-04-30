Филипп Лам догнал по числу чемпионств Оливера Кана и Мехмета Шолля

«Бавария» в 31-м туре чемпионата Германии разгромила «Вольфсбург» (6:0) и в 27-й раз в своей истории завоевала чемпионский титул.
Команда в пятый раз подряд финишировала первой в бундеслиге.
Капитан мюнхенской команды Филипп Лам завоевал свое восьмое чемпионство, повторив тем самым рекорд немецкой лиги.
Такое же количество титул на счету Оливера Кана, Бастиана Швайнштайгера и Мехмета Шолля
Источник — Sport.ua
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