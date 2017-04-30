Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Филипп Лам догнал по числу чемпионств Оливера Кана и Мехмета Шолля

Капитан «Баварии» завоевал свой восьмой титул чемпиона

  • 30.04.2017 15:00
  • 239 просмотров
  • 0 комментария
Метки

«Бавария» в 31-м туре чемпионата Германии разгромила «Вольфсбург» (6:0) и в 27-й раз в своей истории завоевала чемпионский титул.

Команда в пятый раз подряд финишировала первой в бундеслиге.

Капитан мюнхенской команды Филипп Лам завоевал свое восьмое чемпионство, повторив тем самым рекорд немецкой лиги.

Такое же количество титул на счету Оливера Кана, Бастиана Швайнштайгера и Мехмета Шолля

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.