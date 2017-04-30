Продление безвыигрышных серий в Киеве: Олимпик и Заря играют вничью

Последний день апреля, отличная весенняя солнечная погода, качественная арена, поединок претендующих на путевки в еврокубки команды, а на трибунах ну очень мало зрителей… Как говорил политический классик: «Имеем то, что имеем».
На поединок «Олимпик» и «Заря» вышли в довольно непривычном сочетании, причем это касалось в первую очередь защитных построений, куда были вынуждены передислоцироваться даже атакующие полузащитники. Это позволяло надеяться, что команды не сумеют закрыться на амбарный замок, и голы в матче будут.
Стартовые минуты соперники провели в настойчивых поисках слабых мест в построении конкурента. Мяч двигался по всей ширине и длине поля, однако вратари в игру по серьезным поводам не вступали. На 13-й минуте после дальнего удара Сергийчука мяч в последний момент «клюнул» и попал в перекладину луганских ворот. Это был самый острый момент первой четверти часа.
«Заря» ответила голом на 17-й минуте. Харатин длинной передачей нашел Петряка на левом фланге (быть может, у него и был офсайд), тот навесил, а Паулиньо точно и сильно пробил головой из центра штрафной – 0:1. Заимев материальный перевес, луганчане от активного футбола не отказались, а Юрий Вернидуб требовал от игроков атаковать владеющего мяча и у чужой штрафной. «Олимпик» продолжал прощупывать почву, менял фланги напора, короткие передачи чередовал с длинными, но к чужим воротам продвигался с большим трудом.
Луганская команда была впереди, но именно Юрий Вернидуб, который проводил 150-й матч на своем нынешнем посту, был постоянно на ногах и не скрывал своего неудовлетворения по любой мелочи. Только не подумайте, что это касается судей. Они работали без крупных срывов. Долго нагнетать у «олимпийцев» не получилось, так что соперник перешел к своим позиционным атакам.
Перед перерывов в донецкой штрафной головами столкнулись Цимбалюк и Харатин. Первый остался в игре, а второго с рассечением увез электромобиль, а вместе него вышел Опанасенко.
После перерыва ничего в характере борьбы не изменилось. «Олимпийцы» шли вперед, но с оглядкой на свои ворота. «Бело-черные» и сами были не против завладеть игровой инициативой, но за нее нужно было бороться. Так без единого голевого момента и четверть часа прошла.
Стоило луганчанам немного прибавить в скорости, и в донецких владениях стало жарковато. Пришлось Роману Санжару сбивать темп за счет замены Брикнера на Хомутова, затем в бой вступил Богданов. Казалось, что теперь хозяева пойдут в решительное наступление, а они вдруг стали катать мяч на своей половине. Так и экватор второго тайма преодолели.
«Олимпик» отыгрался на 75-й минуте. Шестаков навесил с правого фланга, а Немчанинов замкнул дальнюю штангу. Что не получалось у атакующего звена сделали два фланговых защитника. Крик Юрия Вернидуба: «Ну чего вы стали?» – лучшее описание происходящего на поле. Забившие первый гол на втором этапе чемпионата «олимпийцы» продолжали атаковать, чтобы вырвать победу. Под нажимом наставника активизировались и гости.
Игра, что называется, шла до гола. На 88-й минуте после углового головой бил Гришко, и мяч просвистел в метре от стойки. На 90-й минуте мяч рикошетом от бедра попал в руку Федорива, а за требование назначить пенальти Гордиенко схлопотал второй «горчичник». На четвертой компенсированной минуте Гречишкин попытался переиграть Махарадзе прямым ударом со штрафного, вратарь задачку решил. В сумме получилась ничья.
Сергей СЕМЕНОВ
«Олимпик» (Донецк) - «Заря» (Луганск) - 1:1 (0:1)
Дмитрий Немчанинов, 75 - Паулиньо, 17
«Олимпик»: Заури Махарадзе, Сергей Гринь (Виталий Федорив, '59), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Антон Поступаленко (Андрей Богданов, '63), Иван Брикнер (Владислав Хомутов, '59), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков, Михаил Сергийчук
«Заря»: Игорь Левченко, Андрей Пилявский, Артем Гордиенко, Артем Сухоцкий, Игорь Харатин (Евгений Опанасенко, '43), Паулиньо (Эдуард Соболь, '76), Бонавентуре Деннис (Гегам Кадымян, '70), Дмитрий Гречишкин, Иван Петряк, Игорь Чайковский, Джаба Липартия
Виталий Федорив, 61. - Артем Гордиенко, 18. Дмитрий Гречишкин, 49. Андрей Пилявский, 80.
- Артем Гордиенко, 90 - второе предупреждение.
Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Удары (в створ): 4 (1) - 6 (5)
Угловые: 5 - 5
Оффсайды: 2 - 1
ОЛИМПИК - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.
Источник — Sport.ua
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Одно очко, это не три. Увы.
Но с учетом того, что конкуренты луганчан за бронзу сегодня должны оступиться, то и так сойдет.
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