Продление безвыигрышных серий в Киеве: Олимпик и Заря играют вничью

Последний день апреля, отличная весенняя солнечная погода, качественная арена, поединок претендующих на путевки в еврокубки команды, а на трибунах ну очень мало зрителей… Как говорил политический классик: «Имеем то, что имеем».

На поединок «Олимпик» и «Заря» вышли в довольно непривычном сочетании, причем это касалось в первую очередь защитных построений, куда были вынуждены передислоцироваться даже атакующие полузащитники. Это позволяло надеяться, что команды не сумеют закрыться на амбарный замок, и голы в матче будут.

Стартовые минуты соперники провели в настойчивых поисках слабых мест в построении конкурента. Мяч двигался по всей ширине и длине поля, однако вратари в игру по серьезным поводам не вступали. На 13-й минуте после дальнего удара Сергийчука мяч в последний момент «клюнул» и попал в перекладину луганских ворот. Это был самый острый момент первой четверти часа.

«Заря» ответила голом на 17-й минуте. Харатин длинной передачей нашел Петряка на левом фланге (быть может, у него и был офсайд), тот навесил, а Паулиньо точно и сильно пробил головой из центра штрафной – 0:1. Заимев материальный перевес, луганчане от активного футбола не отказались, а Юрий Вернидуб требовал от игроков атаковать владеющего мяча и у чужой штрафной. «Олимпик» продолжал прощупывать почву, менял фланги напора, короткие передачи чередовал с длинными, но к чужим воротам продвигался с большим трудом.

Луганская команда была впереди, но именно Юрий Вернидуб, который проводил 150-й матч на своем нынешнем посту, был постоянно на ногах и не скрывал своего неудовлетворения по любой мелочи. Только не подумайте, что это касается судей. Они работали без крупных срывов. Долго нагнетать у «олимпийцев» не получилось, так что соперник перешел к своим позиционным атакам.

Перед перерывов в донецкой штрафной головами столкнулись Цимбалюк и Харатин. Первый остался в игре, а второго с рассечением увез электромобиль, а вместе него вышел Опанасенко.

После перерыва ничего в характере борьбы не изменилось. «Олимпийцы» шли вперед, но с оглядкой на свои ворота. «Бело-черные» и сами были не против завладеть игровой инициативой, но за нее нужно было бороться. Так без единого голевого момента и четверть часа прошла.

Стоило луганчанам немного прибавить в скорости, и в донецких владениях стало жарковато. Пришлось Роману Санжару сбивать темп за счет замены Брикнера на Хомутова, затем в бой вступил Богданов. Казалось, что теперь хозяева пойдут в решительное наступление, а они вдруг стали катать мяч на своей половине. Так и экватор второго тайма преодолели.

«Олимпик» отыгрался на 75-й минуте. Шестаков навесил с правого фланга, а Немчанинов замкнул дальнюю штангу. Что не получалось у атакующего звена сделали два фланговых защитника. Крик Юрия Вернидуба: «Ну чего вы стали?» – лучшее описание происходящего на поле. Забившие первый гол на втором этапе чемпионата «олимпийцы» продолжали атаковать, чтобы вырвать победу. Под нажимом наставника активизировались и гости.

Игра, что называется, шла до гола. На 88-й минуте после углового головой бил Гришко, и мяч просвистел в метре от стойки. На 90-й минуте мяч рикошетом от бедра попал в руку Федорива, а за требование назначить пенальти Гордиенко схлопотал второй «горчичник». На четвертой компенсированной минуте Гречишкин попытался переиграть Махарадзе прямым ударом со штрафного, вратарь задачку решил. В сумме получилась ничья.

Сергей СЕМЕНОВ