Александр МЕЛАЩЕНКО: «В Одессе Черноморцу было бы проще»

Накануне матча с «Черноморцем» бывший нападающий «Динамо» 2000-х Александр Мелащенко поделился своими мыслями об этой встрече:



- Конечно, тот факт, что команды сыграют в Киеве вместо Одессы будет иметь значение для обеих команд, ведь не секрет, что при своих болельщиках выступать гораздо легче и приятнее. Наверное, в Одессе «Черноморцу» было бы несколько проще. Поэтому «Динамо» будет иметь преимущество. Если говорить в общем о поединке, хотелось бы, чтобы киевляне показали достойную игру и порадовали своих болельщиков, ведь в недавнем поединке с «Шахтером» это не очень хорошо получилось. Команда реабилитировалась и хотя бы немного сгладила не совсем приятные впечатления.



- В прошлом матче с одесситами «Динамо» дома победило 2:1, еще раньше «Черноморец» не раз отбирал очки у киевлян. Чего ожидать на этот раз?

- Отмечу, что сейчас «Черноморец» выглядит очень прилично - обыграл «Шахтер», «Зарю», в последних трех матчах набрал максимум очков - 9, поэтому динамовцам легко не будет точно. Одесситы, что называется, на ходу и находятся в хорошей форме.



- Из-за дисквалификации Александр Бабич не сможет рассчитывать на Андриевского и Коркишко, а Сергей Ребров - на Морозюка. Это ощутимые потери для команд?

- Для «Черноморца» - бесспорно, да. Тот же Коркишко в прошлом туре забил «Заре» два мяча. Эти футболисты играют ключевую роль в своей команде, поэтому, считаю, их отсутствие существенно повлияет на игру гостей и в значительной степени облегчит задачу киевлянам. Но несмотря на то, каким будет состав соперника, динамовцам все равно нужно побеждать, ведь слишком большое отставание от «Шахтера» в этом сезоне.



Что касается хозяев, то в распоряжении Реброва футболистов хватает - скамейка запасных достаточно длинная. Поэтому «Динамо» не должно жаловаться на кадровые проблемы, кто-то заболел или пропускает встречу. Исключение составляет разве что Ярмоленко - для команды это знаковая фигура, футболист, который сам может решить судьбу матча. Кубковая встреча с «Николаевом», которая состоялась тремя днями ранее, уверен, также не помешает подготовке.