Черноморец – Динамо: последние новости перед игрой

В воскресенье, 30 апреля, киевское «Динамо» сыграет с одесским «Черноморцем». Номинально выездной поединок для «бело-синих» пройдет на столичном НСК «Олимпийский».
Стартовый свисток главного арбитра встречи, львовянина Юрия Можаровского, прозвучит в 19:30.
Утром в день матча прошло традиционное совещание с участием официальных лиц и служб, задействованных в организации поединка. Среди других важных вопросов было согласовано, в каких формах сыграют сегодня команды: «Черноморец» на правах хозяев выбрал себе белый комплект (голкипер – в красном), а «Динамо» оденет синюю экипировку (голкипер – в зеленом). Арбитры будут в футболках желтого цвета.
Наставники обеих команд имеют кадровые потери. Сергей Ребров в предстоящем поединке не сможет рассчитывать на Николая Морозюка, который отбывает дисквалификацию, а у одесситов по аналогичным причинам не сыграют на «Олимпийском» лучший бомбардир «Черноморца» Дмитрий Коркишко, а также Александр Андриевский.
Сегодня в Киеве солнечная погода, без осадков. На момент начала матча столбики термометров покажут +16-18°С – комфортные условия, чтобы прийти на стадион и поддержать динамовцев в важном матче с «моряками», которые на втором этапе Лиги Пари-Матч еще не проигрывали и имеют победную серию в три последних матча.
Источник — ФК Динамо Киев
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