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Мирча Луческу провел встречу с президентом Галатасарая

Румын готовится покинуть Санкт-Петербург?

  • 30.04.2017 12:51
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Главный тренер питерского «Зенита» Мирча Луческу встречался с президентом турецкого «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком, сообщает milliyet.com.tr.

Однако агент специалиста Аркадий Запоржану утверждает, что это не связано с переговорами о возможном возвращении в Турцию. «Не каждая встреча с друзей — это переговоры», — сказал он.

Луческу ранее уже возглавлял «Галатасарай» (с 2000 по 2002 год) и «Бешикташ» (2002-2004). С обоими клубами он выиграл чемпионат Турции, а с «Галатасараем» также завоевал Суперкубок Европы. В Турции указали, что в интервью Four-Four-Two Луческу тепло отзывался о турецком чемпионате.

«Я успешно работал с двумя турецкими клубами, — сказал Луческу. — У меня всегда было хорошиее мнение о турецком футболе, мне нравятся турецкие футболисты. У нас схожий менталитет, а балканские тренеры всегда были успешны в Турции».

Луческу возглавляет «Зенит» с этого сезона. Питерцы идут на третьем месте в российской премьер-лиге, и, по мнению местных СМИ и экспертов, всё идет к отставке румынского специалиста.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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