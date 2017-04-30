Мирча Луческу провел встречу с президентом Галатасарая

Главный тренер питерского «Зенита» Мирча Луческу встречался с президентом турецкого «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком, сообщает milliyet.com.tr.
Однако агент специалиста Аркадий Запоржану утверждает, что это не связано с переговорами о возможном возвращении в Турцию. «Не каждая встреча с друзей — это переговоры», — сказал он.
Луческу ранее уже возглавлял «Галатасарай» (с 2000 по 2002 год) и «Бешикташ» (2002-2004). С обоими клубами он выиграл чемпионат Турции, а с «Галатасараем» также завоевал Суперкубок Европы. В Турции указали, что в интервью Four-Four-Two Луческу тепло отзывался о турецком чемпионате.
«Я успешно работал с двумя турецкими клубами, — сказал Луческу. — У меня всегда было хорошиее мнение о турецком футболе, мне нравятся турецкие футболисты. У нас схожий менталитет, а балканские тренеры всегда были успешны в Турции».
Луческу возглавляет «Зенит» с этого сезона. Питерцы идут на третьем месте в российской премьер-лиге, и, по мнению местных СМИ и экспертов, всё идет к отставке румынского специалиста.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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