Мирча Луческу провел встречу с президентом Галатасарая

Попомните мое слово, но Ортис завалит этого дурного бычка до чемпионских раундов.

Когда-то я занимался боксом в зале, в котором потом занимался Виталий Кличко... Давно это было. Ч...

Рєбята, заспокойтесь! Петруха має відношення до написаного у фейсбуці таке ж саме, як я до Юпітер...

Для тебя, крымчанина, который спалил паспорт гражданина Украины на костре, Володя Кличко уже не я...

10% сидит у корыта, 10% им лижет ж..пу, ну а ещё 10% как то сами крутятся, остальные 70% еле свод...