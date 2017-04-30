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Экс-игрок Шахтера Алексей Гас спас жизнь сопернику

Украинец получил награду из рук президента ФНЛ

  • 30.04.2017 12:44
  • 185 просмотров
  • 2 комментария
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Экс-игрок Шахтера Алексей Гас спас жизнь сопернику

Перед началом субботнего матча первенства России по футболу среди команд первой лиги «Кубань» - «Динамо» (Москва) полузащитнику хозяев Алексею Гаю была вручена необычная награда.

Экс-футболист донецкого «Шахтера» в матче против «Мордовии» пришел на помощь форварду Александру Алхазову. Как следует из протокола поединка, у Алхазова произошло так называемое западение языка, в результате которого футболист мог задохнуться. Однако на помощь своему коллеге пришел Алексей Гай, который, возможно, спас ему жизнь.

Памятный приз как символ благодарности ФНЛ за грамотные действия в экстремальной ситуации Алексею Гаю вручил президент лиги Игорь Ефремов.

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 30.04.2017 12:54
    0
    Гас? Нє, газпук сепарський. І тут за рашистів-фашистів.
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    olexyn
    online
      olexyn, 30.04.2017 12:55
    0
    нє, гейпук... Во!
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