Экс-игрок Шахтера Алексей Гас спас жизнь сопернику

Перед началом субботнего матча первенства России по футболу среди команд первой лиги «Кубань» - «Динамо» (Москва) полузащитнику хозяев Алексею Гаю была вручена необычная награда.

Экс-футболист донецкого «Шахтера» в матче против «Мордовии» пришел на помощь форварду Александру Алхазову. Как следует из протокола поединка, у Алхазова произошло так называемое западение языка, в результате которого футболист мог задохнуться. Однако на помощь своему коллеге пришел Алексей Гай, который, возможно, спас ему жизнь.

Памятный приз как символ благодарности ФНЛ за грамотные действия в экстремальной ситуации Алексею Гаю вручил президент лиги Игорь Ефремов.