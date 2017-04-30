Роман САНЖАР: «Запрещал родным приходить на свои матчи»

Тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий о своей семье.



- Расскажите о своей семье.

- Моя семья – моя супруга Виктория, моя дочь Карина (ей 12), мой сын Глеб (6 лет) и мои родители.



Моя супруга начала больше увлекаться моей работой, когда я уже непосредственно стал тренером, и мы вышли в Премьер-лигу. До этого времени сильно в футбол никто не вникал. Когда познакомились и встречались, я даже запрещал, чтобы она ходила на матчи: я не хотел никого видеть. Я с детства не разрешал родителям приходить и на меня смотреть. Мне было дискомфортно. Когда на меня приходили смотреть близкие мне люди, я об этом думал, и мне наоборот это мешало.



- Могу предположить, что Ваш сын ни разу не был на стадионе, когда играла ваша команда?

- Нет. Возможно, если бы это было в Донецке, он бы побывал, я бы ему не запрещал. Но так получается, что мы свои домашние матчи играем то на одном, то на другом стадионе. Потому на сегодняшний день мои дети еще не были на нашей игре.



Но мой сын, безусловно, любит футбол, он уже тренируется.



- Где?

- Есть в Киеве такая команда – «Восход», там тренеры – мои товарищи. Есть тренер Сергей Павлов – кстати, родственник Николая Петровича Павлова. Глебу там нравится.



- Вы видите талант в своем сыне?

- Безусловно, что-то-то в нем есть. Но, наверное, как специалист в своем деле я понимаю, что этого слишком мало для того, чтобы говорить, что он вырастет в футболиста. Я не просил его идти на футбол, это чисто его желание, я где-то его даже торможу.



Мы живем на 13-ом этаже, так с 11-го иногда приходят соседи и жалуются: «Ну что ж вы так гупаете мячом?». Однажды женщина приходит и говорит: «Ну что же вы, уже спать пора», а он стоит сзади меня мокрый, с мячом, маленький такой, и она так сразу раз – и подобрела (улыбается). Я извиняюсь, стараюсь, чтобы после 10-и он уже не играл с мячом.



- Чем занимается ваша дочь?

- С 4-ех лет занималась гимнастикой. В 11 лет пришла и сказала: «Мама, я не люблю гимнастику, я не хочу ей заниматься, я хочу на танцы. Мне нравится это».



В 4 года у моей дочки были первые соревнования: я никогда так не переживал – ни когда сам так играл, ни когда тренировал команду.