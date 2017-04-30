Владимир ГЕНИНСОН: «При новом формате у нас будет больше топ-матчей»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон выразил надежду, что благодаря новому формату УПЛ повысится посещаемость матчей.
- Благодаря новому формату у нас будет больше топовых матчей. Надеемся, что этот формат повысит посещаемость и рейтинги каналов. Этот тот продукт, который можно продать, в отличие от того, если бы мы получили в три круга игру первого места с предпоследним местом.
Мы соблюдаем интригу до самого конца, ведь в нижней шестерке сразу три клуба будут бороться за выживание.
Источник — ТК Футбол
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А Генінсону потрібно розібратись з полями-газонами-стадіонами, на яких проводяться матчі! І забезпечити надходження бабла до УПЛ, та до клубів ліги: це його першочергова задача, заради якої його обирали.
Але фіг він що забезпечить, якщо робитиме ставку на клубний кротоканал...
А от арбітраж - жодним чином його функцій не стосується. Для цього є Колліна та Луччі. Ну, і Баранка з Кочетовим (та їхні комітети) - і те, якщо будуть підстави підозрювати суддів в хабарництві.
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