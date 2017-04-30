Владимир ГЕНИНСОН: «При новом формате у нас будет больше топ-матчей»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон выразил надежду, что благодаря новому формату УПЛ повысится посещаемость матчей.



- Благодаря новому формату у нас будет больше топовых матчей. Надеемся, что этот формат повысит посещаемость и рейтинги каналов. Этот тот продукт, который можно продать, в отличие от того, если бы мы получили в три круга игру первого места с предпоследним местом.



Мы соблюдаем интригу до самого конца, ведь в нижней шестерке сразу три клуба будут бороться за выживание.