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U-19: Динамо в шаге от чемпионства

В следующем туре киевляне могут досрочно стать чемпионами

  • 30.04.2017 11:51
  • 312 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Юношеская команда «Динамо» U-19 находится в шаге от того, чтобы в нынешнем сезоне досрочно завоевать чемпионство.

После победы над «Сталью» из Каменского в рамках перенесенного 9-го тура юношеского первенства Украины отрыв динамовцев от ближайшего преследователя, одесского «Черноморца», достиг 14-ти очков. Таким образом, в случае победы или ничьи в следующем матче, в котором подопечные Юрия Мороза, Сергея Шматоваленко и Максима Шацких дома примут ту же «Сталь», наша команда станет чемпионом за четыре тура до окончания первенства.

Чемпионат Украины по футболу среди юношеских команд основан в 2012 году под эгидой Премьер-лиги и разыгрывается среди футболистов до 19 лет.

Напомним, матч 22-го тура первенства U-19 «Динамо» - «Сталь» состоится в воскресенье, 30 апреля, на поле УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Начало в 13.00.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 30.04.2017 12:39
    0
    Короче, одна Ліга Чемпіонів для київського Динамо в столиці восени забезпечена. Нехай і по u-19...
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