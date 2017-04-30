U-19: Динамо в шаге от чемпионства

Юношеская команда «Динамо» U-19 находится в шаге от того, чтобы в нынешнем сезоне досрочно завоевать чемпионство.



После победы над «Сталью» из Каменского в рамках перенесенного 9-го тура юношеского первенства Украины отрыв динамовцев от ближайшего преследователя, одесского «Черноморца», достиг 14-ти очков. Таким образом, в случае победы или ничьи в следующем матче, в котором подопечные Юрия Мороза, Сергея Шматоваленко и Максима Шацких дома примут ту же «Сталь», наша команда станет чемпионом за четыре тура до окончания первенства.



Чемпионат Украины по футболу среди юношеских команд основан в 2012 году под эгидой Премьер-лиги и разыгрывается среди футболистов до 19 лет.



Напомним, матч 22-го тура первенства U-19 «Динамо» - «Сталь» состоится в воскресенье, 30 апреля, на поле УТБ «Динамо» в Конча-Заспе. Начало в 13.00.