Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Майкл КЭРРИК: «Травмы не могут быть нам оправданием»

Игрок «Манчестер Юнайтед» - о предстоящем матче против «Сток Сити»

  • 30.04.2017 11:20
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Ветеран «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что его команда не может использовать многочисленные травмы как оправдание в преддверии заключительной дистанции сезона. В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги против сражающегося за выживание «Суонси» «красные дьяволы» не могут рассчитывать на травмированных Фила Джонса, Криса Смоллинга, Маркоса Рохо, Тимоти Фосу-Менсу, Поля Погба, Хуана Мату, Златана Ибрагимовича, а также на дисквалифицированного Маруана Феллайни.

Меж тем, в следующие 22 дня «Юнайтед» предстоит сыграть еще семь матчей — или восемь в случае выхода в финал Лиги Европы. И опытный Кэррик советует своим партнерам не искать оправданий.

«Ситуацию не назовешь идеальной. Мы должны быть готовы к воскресенью. Мы работаем в этом направлении, и мы здесь ради этого. Оправданий быть не может».

«Нужно отдать должное парням. Никогда не бывает просто, когда у тебя травмы — особенно травмы ведущих игроков. Каждый трудится потрясающим образом и показывает, насколько важно обладать командой», — цитирует Кэррика Sky Sports.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.