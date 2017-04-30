Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
27-й тур
Черноморец
1:4
Динамо Киев
30.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей РЕБРОВ: «Мотивацию создали люди, пришедшие на стадион»

«Черноморец» – «Динамо» – 1:4. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 30.04.2017 23:00
  • 283 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Александр Попов
© Александр Попов

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров

- Мы заслуженно победили. Сейчас, к сожалению, у команды нет турнирной мотивации. Ее создали люди, пришедшие на стадион, важнейшие игры, которые «Динамо» проведет в конце сезона, и, конечно, матчи сборной. Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к игре, сделали задел в первом тайме, во втором забивали мячи и создавали моменты. За это им спасибо, теперь будем готовиться к следующей игре.
 
- Оцените игру Никиты Кравченко?
- Многие вообще не знали, что у нас есть такой игрок. В игре против «Николаева» мы попробовали его на этой позиции, здесь очень важно не проигрывать борьбу в обороне и действовать разнообразно в атаке. Для первой игры он сыграл очень надежно и достойно.
 
- Прокомментируйте игровые кондиции Виктора Цыганкова?
-  Молодежь иногда может дать  суперигру, иногда нет. Все во многом зависит от настроения. Я вижу микроклимат в коллективе, все им помогают. Виктор может развиваться, у него для этого все есть. К сожалению, он подвержен травмам, только две недели назад залечил последнюю и сейчас еще находится не в своих оптимальных кондициях.  Сами видите, для меня нет разницы – игрок молодой, или с опытом. Главное, что он делает на поле. Если сейчас Денис Гармаш «задышал» совсем по-другому, это видно и по его отношению к тренировкам и по его игре. Если молодой игрок будет лучше Гармаша или любого другого футболиста, то он будет играть.
 
- Давно не видно на поле Дерлиса Гонсалеса, с чем связано его отсутствие?
- Все игроки, выступающие на этой позиции, пытаются выдержать конкуренцию. Мы всем даем шанс, в том числе и Дерлису. Он только восстановился после микротравмы, пропустил достаточно времени. А за это время футболисты на этой позиции показывали игру, которая, на мой взгляд, более предпочтительна.
 
- Прокомментируйте формат нового чемпионата с 12 командами-участниками и двумя этапами?
- Сложно комментировать, когда я пришел на заседание, все были настроены на 12 команд. Я согласился, что сейчас мы абсолютно ничего поменять не можем. Пытался донести, что в моем понимании в Украине не должно быть меньше 16, пусть 14 команд, но 12 – это очень мало. Игры в Ахтырке и Николаеве это показывают, когда к ним приезжают топ-клубы, там всегда ажиотаж. Главный критерий – это поле. В других моментах инфраструктуры можно пойти на уступки. В Николаеве, к примеру, построили достаточно комфортные раздевалки отдельно от основного комплекса. Можно дать год клубам первой лиги, помочь им привести в порядок инфраструктуру и попытаться в следующем чемпионате выйти хотя бы на 14 команд. Я попросил сделать все возможное, чтобы мы вернулись к формату чемпионата с 14-16 участниками. 

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    viksilverland
    online
    viksilverland, 30.04.2017 23:20
    0
    "для меня нет разницы – игрок молодой, или с опытом. Главное, что он делает на поле"

    Так на поле или на тренировках? Определись уже
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.