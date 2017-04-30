Сергей РЕБРОВ: «Мотивацию создали люди, пришедшие на стадион»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- Мы заслуженно победили. Сейчас, к сожалению, у команды нет турнирной мотивации. Ее создали люди, пришедшие на стадион, важнейшие игры, которые «Динамо» проведет в конце сезона, и, конечно, матчи сборной. Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к игре, сделали задел в первом тайме, во втором забивали мячи и создавали моменты. За это им спасибо, теперь будем готовиться к следующей игре.

- Оцените игру Никиты Кравченко?

- Многие вообще не знали, что у нас есть такой игрок. В игре против «Николаева» мы попробовали его на этой позиции, здесь очень важно не проигрывать борьбу в обороне и действовать разнообразно в атаке. Для первой игры он сыграл очень надежно и достойно.

- Прокомментируйте игровые кондиции Виктора Цыганкова?

- Молодежь иногда может дать суперигру, иногда нет. Все во многом зависит от настроения. Я вижу микроклимат в коллективе, все им помогают. Виктор может развиваться, у него для этого все есть. К сожалению, он подвержен травмам, только две недели назад залечил последнюю и сейчас еще находится не в своих оптимальных кондициях. Сами видите, для меня нет разницы – игрок молодой, или с опытом. Главное, что он делает на поле. Если сейчас Денис Гармаш «задышал» совсем по-другому, это видно и по его отношению к тренировкам и по его игре. Если молодой игрок будет лучше Гармаша или любого другого футболиста, то он будет играть.

- Давно не видно на поле Дерлиса Гонсалеса, с чем связано его отсутствие?

- Все игроки, выступающие на этой позиции, пытаются выдержать конкуренцию. Мы всем даем шанс, в том числе и Дерлису. Он только восстановился после микротравмы, пропустил достаточно времени. А за это время футболисты на этой позиции показывали игру, которая, на мой взгляд, более предпочтительна.

- Прокомментируйте формат нового чемпионата с 12 командами-участниками и двумя этапами?

- Сложно комментировать, когда я пришел на заседание, все были настроены на 12 команд. Я согласился, что сейчас мы абсолютно ничего поменять не можем. Пытался донести, что в моем понимании в Украине не должно быть меньше 16, пусть 14 команд, но 12 – это очень мало. Игры в Ахтырке и Николаеве это показывают, когда к ним приезжают топ-клубы, там всегда ажиотаж. Главный критерий – это поле. В других моментах инфраструктуры можно пойти на уступки. В Николаеве, к примеру, построили достаточно комфортные раздевалки отдельно от основного комплекса. Можно дать год клубам первой лиги, помочь им привести в порядок инфраструктуру и попытаться в следующем чемпионате выйти хотя бы на 14 команд. Я попросил сделать все возможное, чтобы мы вернулись к формату чемпионата с 14-16 участниками.