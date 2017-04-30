Александр БАБИЧ: «Мы будем продолжать драться, биться за результат.»

Главный тренер «Черноморца» Александр Бабич:

— Мы проиграли этот матч. Но я бы хотел сказать слова благодарности своим ребятам, поддержать их. Я говорил им и перед игрой: как бы матч не закончился, я горжусь ими.

Да, у нас не получилось задуманное, пропустили быстрый гол, что внесло свои коррективы. Но, наверное, лучше проиграть крупно один матч, чтобы потом перезагрузиться. Я понимал, что эмоциональный спад может возникнуть. И было видно, что ребята эмоционально подсели. Очень серьезное давление. Каждый матч — это игра с командами уровня Лиги Европы.

Мы спокойно разберем наши ошибки и будем двигаться дальше.

О кадровых проблемах. Мы будем продолжать играть и в первенсте U-19, и в U-21. И как бы нас не было мало, мы будем продолжать драться, биться за результат. Есть проблемы, но это наши вопросы. И понятно, что те, кто сегодня не участвовал в игре, нам бы помогли. Но это наши реалии. Я уверен, что наш «лазарет» в скором времени поправится и будет работать в общей группе. А те, кто пропускал игру из-за дисквалификации, к следующему матчу будут готовы.

По сегодняшней игре: мы всегда пытаемся играть зонально при обороне. Но понимали, что сегодня будет соперник искать пространство между линиями. Была установка перекрывать эти пространства при получении мяча, скажем, Ярмоленко. Понятно, что класс исполнительского мастерства очень высок у Андрея, и он выходил из этих ситуаций. Во втором тайме мы подкорректировал игру, да и «Динамо» играло по счету.

— Ваш домашний стадион еще не готов к домашним играм? Сколько времени понадобится для его восстановления?

— Я еще не видел газон, мы вернемся в Одессу после игры с киевлянами, и я обязательно посещу стадион. Мне пообещали, что следующая домашняя игра с «Шахтером» будет уже на нашем стадионе, поле приходит уже в нормальное игровое состояние, и мы верим, что скоро вернемся на свой стадион и будем играть для своих болельщиков.