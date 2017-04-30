Владимир ШАРАН: «Более закономерным был бы ничейный результат»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:

– Мы не заслуживали поражения. Наша команда действовала организованно, дисциплинированно и с желанием не уступить. Сегодня вышли без нападающих, поскольку настраивались показать контригру. Знали, какому сопернику противостоим. «Шахтер» хочется поздравить с победой, однако, если честно, мы не заслуживали поражения, более закономерным был бы ничейный результат. Интересно было бы посмотреть, как развивались бы события, реализуй мы в первом тайме один из наших моментов. Данный поединок можем занести себе в актив. Осталось еще пять туров, будем двигаться дальше. Скажу, что в первой шестерке очень приятно выступать, ведь каждый матч требует от футболистов максимальных усилий. Понимают это и сами ребята. Хочется лишь, чтобы игра подтверждалась результатом.

– Перед встречей вы анонсировали, что удивите новой тактической схемой. Значит ли это, что она прошла сегодня проверку и будет использована в следующем поединке – с «Динамо»?

– На скамейке запасных мы оставили трех форвардов: Пономаря, Приемова и Кулиша. Чтобы насытить центр поля, сыграли с тремя опорниками. Банада отвечал за правую зону, Мягков – за левую, Огиря – за центр. Поэтому два футболиста – Грицук и Полярус – действовали как два нападающих при атаке, при этом Василий должен был больше цепляться за мяч, а Артему, учитывая его скорость, необходимо было использовать свободные зоны соперника. Так мы еще не играли. С «Динамо» было немного по-другому: с двумя опорными и тремя футболистами чуть выше. Так что сегодня «Александрия» впервые использовала такую схему, и, как показал матч, это неплохой вариант. Главное, что подопечные выполнили все те требования, которые перед ними ставили.