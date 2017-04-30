Владимир ШАРАН: «Более закономерным был бы ничейный результат»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:
– Мы не заслуживали поражения. Наша команда действовала организованно, дисциплинированно и с желанием не уступить. Сегодня вышли без нападающих, поскольку настраивались показать контригру. Знали, какому сопернику противостоим. «Шахтер» хочется поздравить с победой, однако, если честно, мы не заслуживали поражения, более закономерным был бы ничейный результат. Интересно было бы посмотреть, как развивались бы события, реализуй мы в первом тайме один из наших моментов. Данный поединок можем занести себе в актив. Осталось еще пять туров, будем двигаться дальше. Скажу, что в первой шестерке очень приятно выступать, ведь каждый матч требует от футболистов максимальных усилий. Понимают это и сами ребята. Хочется лишь, чтобы игра подтверждалась результатом.
– Перед встречей вы анонсировали, что удивите новой тактической схемой. Значит ли это, что она прошла сегодня проверку и будет использована в следующем поединке – с «Динамо»?
– На скамейке запасных мы оставили трех форвардов: Пономаря, Приемова и Кулиша. Чтобы насытить центр поля, сыграли с тремя опорниками. Банада отвечал за правую зону, Мягков – за левую, Огиря – за центр. Поэтому два футболиста – Грицук и Полярус – действовали как два нападающих при атаке, при этом Василий должен был больше цепляться за мяч, а Артему, учитывая его скорость, необходимо было использовать свободные зоны соперника. Так мы еще не играли. С «Динамо» было немного по-другому: с двумя опорными и тремя футболистами чуть выше. Так что сегодня «Александрия» впервые использовала такую схему, и, как показал матч, это неплохой вариант. Главное, что подопечные выполнили все те требования, которые перед ними ставили.
Источник — ФК Шахтер
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