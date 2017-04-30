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27-й тур
Шахтер Д
1:0
Александрия
30.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Соперник сегодня не заслуживал поражения»

«Шахтер» – «Александрия» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 30.04.2017 21:17
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Паулу ФОНСЕКА: «Соперник сегодня не заслуживал поражения»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Мы победили и заработали три очка. Конечно, это важно, однако нужно правильно проанализировать матч. Не думаю, что результат полностью закономерен. В любом случае соперник сегодня не заслуживал поражения. В первом тайме «Александрия» была лучше нас: отлично оборонялась, выходила в атаку и создавала опасность. У гостей было три голевых момента. Нам же не хватало интенсивности и агрессивности, поэтому к перерыву мы могли уйти в раздевалку, уступая в счете. Во втором тайме мы стали действовать лучше и забили, что является самым важным, но, откровенно говоря, я не люблю так побеждать. Повторю еще раз: «Александрия» сегодня не заслуживала поражения.
 
– Чем вызвана замена Бернарда, который был одним из самых активных на поле? Он выражал скамейке недовольство тем, что первым с игры сняли именно его.
– Если честно, не совсем понял, что там произошло. Если он ушел недовольным, то правильно сделал. После матча у меня уже была возможность поговорить с тренерским штабом. Мне сказали, что ничего особенного, больших проблем не было. Сегодня я был не очень удовлетворен его отдачей. На эмоциях можно сказать много плохого и обидного, но в данном случае ничего такого не случилось. Бернард просто решил не оставаться на скамейке запасных и сразу уйти в раздевалку. Я его понимаю.
 
– Если «Динамо» не одержит победу над «Черноморцем», «Шахтер» досрочно станет чемпионом. Что бы вы предпочли: выиграть уже сегодня благодаря осечке конкурента или через неделю взять титул в матче с «Зарей»?
– Мы должны думать только о своей команде, обращать внимание на то, как мы играем и как побеждаем. Сегодня был не лучший способ, поэтому сейчас сфокусируемся на поединке с «Зарей», где отдадим все свои силы.
 
– Феррейра регулярно выходит в основе и забивает: «Олимпику», «Динамо», «Александрии»… Грызет ли Бланко Лещука зависть?
– Нужно спрашивать у него. К счастью, у меня есть Феррейра, Бланко и Борячук – три отличных футболиста на этой позиции. Уверен, они не остаются недовольными, когда один из них забивает. Ребята прекрасно понимают: независимо от того, кто отметился голом, самое важное – это победа команды. Когда мы выигрываем, абсолютно все рады.
 
– «Горняки» выходят на поле с мыслями о чемпионстве? Вы говорите, что недовольны своими подопечными. Потеряли ли они мотивацию?
– Футболисты «Шахтера» должны всегда иметь стимул побеждать, независимо от того, что может произойти. Вы должны понимать: мы будем мотивированы абсолютно на все поединки до окончания чемпионата. Этот момент не зависит от того, стали мы чемпионами сегодня, станем завтра или послезавтра. «Шахтер» будет играть до конца и стараться взять верх в каждом матче.

Источник — ФК Шахтер

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