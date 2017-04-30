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27-й тур
Волынь
0:1
Днепр Дн
30.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для нас удача, что все закончилось победой»

«Волынь» – «Днепр» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция и.о. главного тренера «днепрян»

  • 30.04.2017 18:13
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для нас удача, что все закончилось победой»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Получилась тяжелая игра, нервная, против сложного противника, с которым у нас здесь всегда тяжелые матчи. Для нас удача, что все закончилось победой. Можно было создавать больше моментов, больше угрожать воротам, если бы не довольно слабая игра впереди нашей группы атаки. Но мы довольны, что все закончилось для нас хорошо. Сумели сохранить свои ворота на замке и продолжаем гонку за «Карпатами», продолжаем набирать очки.

Источник — ФК Днепр

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