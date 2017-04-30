Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
27-й тур
Олимпик Д
1:1
Заря
30.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий КОВАЛЬ: «Есть проблемы с реализацией моментов»

«Олимпик» – «Заря» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера луганчан

  • 30.04.2017 17:58
  • 302 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Юрий КОВАЛЬ: «Есть проблемы с реализацией моментов»

Главный тренер «Зари» Юрий Коваль:

- Только что я давал флеш-интервью, поэтому чтобы не повторяться, мне будет проще, если вы будете задавать вопросы. Идет борьба за попадание в еврокубки. Она бескомпромиссна. Играли сегодня достойные соперники.
 
- Последние результаты могут говорить о том, что в команде есть какой-то кризис?
- Кроме «Шахтера», практически все команды теряют футболистов. Поэтому наблюдается общая тенденция в украинском футболе – понижение квалификации футболистов. Потеря даже одного-двух игроков сказывается. В первом круге у нас был Александр Караваев, против которого фолили чаще, чем против всех остальных. Теперь нет Михаила Сивакова. 
 
Возникают проблемы. Они были еще и зимой. Финансовая ситуация не позволяет сразу найти футболиста, который мог бы усилить команду. Кризиса, как такового, нет. Есть проблемы с реализацией моментов. Схема же сегодня была другая, а завтра она может вернуться. У нас не было глубины состава. Выпали Калитвинцев, Форстер. Харатин играл достойно, но получил травму. Снова потом пришлось перестраиваться. Опанасенко вышел на поле не совсем здоровым. У него была травма бедра. 
 
Борьба за призовые места продолжается. 
 
Бонавентуре с каждой игрой прибавляет, но ему нужно время. Одна из проблем – то, что мы постоянно варьируем состав из-за того, что против «Шахтера» не могут играть арендованные футболисты. Следующий соперник у нас – «Шахтер». Выпадет сразу целая группа игроков. Проблема даже не в том, что они не помогут нам во встрече с «горняками», а в том, чтобы придумать, как их готовить, чтобы они не играя, оставались в игровом тонусе. 
 
- Как себя чувствует Игорь Харатин?
- Ему наложили семь или восемь швов. Но после игры он был в раздевалке. Игорь боец и с ним все будет хорошо.
 
- Почему нет на пресс-конференции Юрия Вернидуба?
- Юрий Николаевич эмоциональный человек. Ничего сверхъестественного не произошло. Есть, так сказать, распределения ролей. Бывает всякое. Сегодня решили так. 
 
- Недавно собирались представители клубов и Премьер-лиги. Не вносила ли «Заря» каких-либо предложений относительно арендованных футболистов?
- Каждый играет по тем правилам, которые есть. Здесь ответ простой – не берите арендованных. Это можно обсуждать, но право сильного – дать или запретить. Теперь нам не сможет помочь Гордиенко, которого выгнали. Если Арановский проповедует европейский стиль судейства, то он должен лояльно относиться к футболистам, которые проявляют эмоции. Там не было оскорбления, Артем не пытался как-то давить. Он просто эмоционально говорил, что был пенальти. Удалять футболиста по этому поводу… Игра была непростая. Важно было сохранить ее дух.
 
- Если не ошибаюсь, то это пятая игра «Зари» по новой схеме. Оцените действия ребят.
- Сегодня мы играли по другой схеме, по схеме 4-3-3. Нет схемы, которая приносит результат или же не приносит его. Если не хватает где-то футболистов, то ты как не расставляй их, итог может быть одинаковым. Выпал Калитвинцев, мы решили играть иначе. Выпал Форстер, снова пришлось перестраиваться. Нет уже трех защитников, есть два. И то, Гречишкин опорный полузащитник. Все это говорит о том, что Юрий Николаевич думает, анализирует, ищет. 
 
- А что с Калитвинцевым?
- В четверг у нас была двухсторонка и он подвернул голеностоп, делая подкат. В лучшем случае он будет отсутствовать неделю. В худшем – две. Форстер же почувствовал боль в спине. 

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.