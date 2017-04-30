Юрий КОВАЛЬ: «Есть проблемы с реализацией моментов»

Главный тренер «Зари» Юрий Коваль:

- Только что я давал флеш-интервью, поэтому чтобы не повторяться, мне будет проще, если вы будете задавать вопросы. Идет борьба за попадание в еврокубки. Она бескомпромиссна. Играли сегодня достойные соперники.

- Последние результаты могут говорить о том, что в команде есть какой-то кризис?

- Кроме «Шахтера», практически все команды теряют футболистов. Поэтому наблюдается общая тенденция в украинском футболе – понижение квалификации футболистов. Потеря даже одного-двух игроков сказывается. В первом круге у нас был Александр Караваев, против которого фолили чаще, чем против всех остальных. Теперь нет Михаила Сивакова.

Возникают проблемы. Они были еще и зимой. Финансовая ситуация не позволяет сразу найти футболиста, который мог бы усилить команду. Кризиса, как такового, нет. Есть проблемы с реализацией моментов. Схема же сегодня была другая, а завтра она может вернуться. У нас не было глубины состава. Выпали Калитвинцев, Форстер. Харатин играл достойно, но получил травму. Снова потом пришлось перестраиваться. Опанасенко вышел на поле не совсем здоровым. У него была травма бедра.

Борьба за призовые места продолжается.

Бонавентуре с каждой игрой прибавляет, но ему нужно время. Одна из проблем – то, что мы постоянно варьируем состав из-за того, что против «Шахтера» не могут играть арендованные футболисты. Следующий соперник у нас – «Шахтер». Выпадет сразу целая группа игроков. Проблема даже не в том, что они не помогут нам во встрече с «горняками», а в том, чтобы придумать, как их готовить, чтобы они не играя, оставались в игровом тонусе.

- Как себя чувствует Игорь Харатин?

- Ему наложили семь или восемь швов. Но после игры он был в раздевалке. Игорь боец и с ним все будет хорошо.

- Почему нет на пресс-конференции Юрия Вернидуба?

- Юрий Николаевич эмоциональный человек. Ничего сверхъестественного не произошло. Есть, так сказать, распределения ролей. Бывает всякое. Сегодня решили так.

- Недавно собирались представители клубов и Премьер-лиги. Не вносила ли «Заря» каких-либо предложений относительно арендованных футболистов?

- Каждый играет по тем правилам, которые есть. Здесь ответ простой – не берите арендованных. Это можно обсуждать, но право сильного – дать или запретить. Теперь нам не сможет помочь Гордиенко, которого выгнали. Если Арановский проповедует европейский стиль судейства, то он должен лояльно относиться к футболистам, которые проявляют эмоции. Там не было оскорбления, Артем не пытался как-то давить. Он просто эмоционально говорил, что был пенальти. Удалять футболиста по этому поводу… Игра была непростая. Важно было сохранить ее дух.

- Если не ошибаюсь, то это пятая игра «Зари» по новой схеме. Оцените действия ребят.

- Сегодня мы играли по другой схеме, по схеме 4-3-3. Нет схемы, которая приносит результат или же не приносит его. Если не хватает где-то футболистов, то ты как не расставляй их, итог может быть одинаковым. Выпал Калитвинцев, мы решили играть иначе. Выпал Форстер, снова пришлось перестраиваться. Нет уже трех защитников, есть два. И то, Гречишкин опорный полузащитник. Все это говорит о том, что Юрий Николаевич думает, анализирует, ищет.

- А что с Калитвинцевым?

- В четверг у нас была двухсторонка и он подвернул голеностоп, делая подкат. В лучшем случае он будет отсутствовать неделю. В худшем – две. Форстер же почувствовал боль в спине.