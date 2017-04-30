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Роман САНЖАР: «Понимали, что Заря мастеровитее, чем мы»

«Олимпик» – «Заря» – 1:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера дончан

  • 30.04.2017 20:10
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Роман САНЖАР: «Понимали, что Заря мастеровитее, чем мы»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Сегодня был интересный матч по своему накалу. У нас многое не получалось в плане конструктива. Разговаривали с ребятами, понимали, что «Заря» мастеровитее, чем мы. Понимали, что можем компенсировать свои минусы огромной самоотдачей и желанием. Сегодня на поле была максимальная борьба, молодцы ребята, что не развалились по ходу матча после пропущенного мяча. Во втором тайме прибавили, сравняли счет, забили хороший гол. И заработали важное очко.
 
- Какие перспективы у Михаила Сергийчука?
- Дальше будем смотреть, еще есть игры впереди. Подведем итог в конце сезона. Сегодня этот парень играет в основном составе, в самоотдаче я не могу его упрекнуть. Есть моменты в игровом плане, где-то что-то не получается, но это парень, на которого тренер всегда может положиться. 
 
- Почему Богданов не сыграл сегодня с первых минут?
- У Андрея было повреждение после матча в Александрии. На протяжении всей недели он испытывал дискомфорт, тренировался по своему графику. Сегодня я попросил его потерпеть, собрать силы и выйти в концовке. Считаю, что он добавил конструктива, выполнил несколько опасных подач и передач. 

Источник — ФК Заря

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