Роман САНЖАР: «Болезненно воспринимаешь моменты, когда проигрываешь»

Наставник «Олимпика» Роман Санжар рассказал ведущей программы «Моя гра» Алле Бублий о начале своей тренерской карьеры и ее самых непростых моментах.



- Когда я играл в футбол, то о тренерской карьере вообще не думал.



- Но Вы же в 33 года стали тренером…

- Так сложились обстоятельства, что в один день я играл, а на следующий день мне сделали такое предложение.



- Был ли такой момент, что Вы были на грани увольнения в «Олимпике»?

- Я думаю, что да. Это уже было в Премьер-лиге. Были у нас разгромные поражения, неудачный второй круг первого сезона, когда мы только вышли в элиту. Мы хорошо провели первый круг и заняли 4-ое место. Затем, пройдя сборы, мы приехали – а зелёных полей нет. И как готовить команду в таких условиях? У нас синтетика, на которой свободно и нормально можно работать только частично… Ты недогружаешь ребят, потом начинаешь грузить, вылазят травмы, ребята начинают сыпаться, и ты не знаешь, что делать – грузить или не грузить их? Опыта, естественно, не было, и мы действовали больше интуитивно. Пошли поражения – одно, второе, третье.



Владислав Григорьевич (Гельзин – прим. ред.), наверное, своим терпением нас поддержал. У нас даже были разговоры на эти темы, когда я говорил ему о том, что, может, стоит поменять тренера… Я говорил первым об этом. Но Григорьевич сказал: «Ром, тебе надо это и это подправить, но занимайся командой». Это очень непростые моменты – когда команда проигрывает, ты это воспринимаешь очень болезненно, в любом случае.