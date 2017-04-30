Дмитрий КРАВЧЕНКО: «Мы долго ждали этой победы»

Воспитанники полтавского футбола, опытный защитник Александр Чижов и талантливейший хав Дмитрий Кравченко рассказали о своих эмоциях, которые оставила у них игра с командой Леонида Кучука.
Александр Чижов, защитник «Ворсклы»:
- Побеждая 2:0, стали действовать по счету. Ждали своего шанса в контратаке. Мне кажется, у нас довольно неплохо это получалось сегодня.
Дмитрий Кравченко, полузащитник «Ворсклы»:
- Мы долго ждали этой победы. Собрались перед игрой с ребятами, поговорили. Вышли с огромной верой в свои силы. Мы здорово изучили игру «Стали». Знали их сильные и слабые стороны. Конечно, нужно было использовать больше созданных моментов, но 2:0 – хороший счет.
Источник — ФК Ворскла
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