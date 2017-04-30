Юрген КЛОПП: «В конце сезона любая травма является проблемой»

Адам Лаллан и Даниэль Старридж возобновят полноценные тренировки в пятницу, что усилит Ливерпуль перед гостевой встречей с Уотфордом в понедельник

Лаллана выбыл из строя 19 марта по причине травмы бедра, Старридж пропустил игру «Красных» против Кристал Пэлэса из-за жалоб на бедро.

Тем не менее, оба могут вернуться в обойму в противостоянии на «Викарэйдж Роуд», в то время как свежих новостей о том, когда вернется Хендерсон, нет, так как игрок продолжает восстанавливаться после травмы стопы.

На предматчевой пресс-конференции в Мелвуде Клопп сказал: «Адам впервые вернулся на командную тренировку сегодня, что очень и очень хорошо. Хендо до сих пор отсутствует, и ничего нового сказать нельзя. Даниэль также находится на тренировке, что хорошо».

«Теперь нам нужно провести занятия с ними, чтобы понять, как они, в какой форме, а затем посмотрим, что мы можем сделать».

Кроме этого Клопп сказал, что Ливерпуль получил информацию от медицинского центра Кристал Пэлэса, где говорится, что травма колена у Сако не настолько серьезна, насколько изначально предполагалось.

Находящийся в аренде защитник был унесен на носилках в матче «Орлов» против Тоттенхэма после неудачного приземления.

«Прежде всего, я думаю, что вы видели картинки с Мамаду. Это выглядело действительно ужасно, и могло быть все, что угодно», - сказал Клопп.

«С того момента, как мы получили снимки от Кристал Пэлэс, мы знаем, что повреждения связок нет, так что в этой ситуации, может, не для Кристал Пэлэс, но для Ливерпуля это лучшее, что мы могли узнать».

«Я думаю, что он пропустит несколько недель, но эта история будет иметь хороший конец. Но в конце сезона любая травма является большой проблемой, потому что остается мало времени на восстановление».