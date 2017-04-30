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Диего Алвес, отбив пенальти от Роналду, установил два рекорда

Вратарь «Валенсии» отбил уже 6 пенальти в этом сезоне

  • 30.04.2017 10:19
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Голкипер «Валенсии» Диего Алвес установил несколько очередных рекордов.

В матче против мадридского «Реала» бразильский вратарь отбил пенальти от Криштиану Роналду, достигнув тем самым двух исторических моментов.

Первый: Диего Алвес отбил шестой пенальти в сезоне, что стало рекордом Примеры. Этот же пенальти стал 22-м отраженным Алвесом в карьере в чемпионате Испании, что также является рекордом.

Матч «Реал» - «Валенсия» завершился со счетом 2:1.

Источник — Sport.ua

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