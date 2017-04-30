Диего Алвес, отбив пенальти от Роналду, установил два рекорда

Голкипер «Валенсии» Диего Алвес установил несколько очередных рекордов.
В матче против мадридского «Реала» бразильский вратарь отбил пенальти от Криштиану Роналду, достигнув тем самым двух исторических моментов.
Первый: Диего Алвес отбил шестой пенальти в сезоне, что стало рекордом Примеры. Этот же пенальти стал 22-м отраженным Алвесом в карьере в чемпионате Испании, что также является рекордом.
Матч «Реал» - «Валенсия» завершился со счетом 2:1.
Источник — Sport.ua
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