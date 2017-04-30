Шахтер прибыл в Харьков на игру с Александрией

Если одесситы натянули кроигв сепарских, это не значит что они и Динамо обыграют

это бразилы то сепарские??? тырсу перетруси в подушке на плечах.......ЧОдессит...

кто то там каже про ЛОМАЧЕНКО?? про Гвоздика?? ВЕльма шановний ты иди у дубу ,я що ти не бачив п...

а если его отлупят опять?

Хорошо бы Кличко провести хотя бы еще один бой, но в Киеве. Взять бойца из второй десятки, отлупи...