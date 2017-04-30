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Шахтер прибыл в Харьков на игру с Александрией

Матч «Шахтер» - «Александрия» начнется в 17:00

  • 30.04.2017 09:50
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Метки
фК Шахтер
© фК Шахтер

Вечером 29 апреля «горняки» прибыли в Харьков.

Сегодня лидера чемпионата ждет домашний матч с «Александрией» в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги. На игру «Шахтер» отправился таким составом:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Исмаили, Александр Кучер, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий;
полузащитники: Максим Малышев, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Дентиньо, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Бернард;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Поединок «Шахтер» – «Александрия» состоится 30 апреля на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.

Источник — ФК Шахтер

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