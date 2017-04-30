Шахтер прибыл в Харьков на игру с Александрией

Вечером 29 апреля «горняки» прибыли в Харьков.
Сегодня лидера чемпионата ждет домашний матч с «Александрией» в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги. На игру «Шахтер» отправился таким составом:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Исмаили, Александр Кучер, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий;
полузащитники: Максим Малышев, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Дентиньо, Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Бернард;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Поединок «Шахтер» – «Александрия» состоится 30 апреля на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.
Источник — ФК Шахтер
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