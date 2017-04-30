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Максим ДРАЧЕНКО: «Мой гол? Прежде всего важна победа команды!»

Хавбек «Звезды» прокомментировал победу над «Карпатами»

  • 30.04.2017 09:28
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olimpik.com.ua. Максим Драченко
© olimpik.com.ua. Максим Драченко

Полузащитник «Звезды» Максим Драченко, забивший победный гол в ворота «Карпат» прокомментировал победу своей команды со счетом 3:2:

- Игра получилась достаточно зрелищной и результативной. Хорошо, что в этом матче именно мы выиграли. Быстро пропустили, поэтому было тяжеловато по ходу матча отыгрываться. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые продолжали нас поддерживать, даже когда мы уступали в счете. Думаю, во многом благодаря их поддержке нам удалось собраться и перевернуть игру в нашу пользу.

- У команд второй «шестерки» сейчас практически нет турнирной мотивации. Как при этом удалось показать сегодня открытый атакующий футбол?
- Для нас мотивация есть всегда! Мы на каждый матч выходим за победой и стремимся заработать три очка. Это наша мотивация. Рады, что сегодня удалось показать атакующий футбол и забить много голов. Последние игры нам не удавалось забить и мы минимально уступали, поэтому сегодня перед своими трибунами мы с особым желанием бежали вперед. Хотелось как-то реабилитироваться перед болельщиками за неудачные прошлые игры.

- Ваш гол стал не только эффектным, но и победным. Какие эмоции испытывали, впервые забив за новую команду?
- Прежде всего я рад тому, что мы победили. Это самое важное. Тому что забил, тоже рад. Благодарен всей команде, мы все сегодня были нацелены на атаку. На днях как раз было день рождение и дочки, 4 годика исполнилось, так что у меня сегодня была двойная мотивация! Буду в следующих играх стараться снова забить.

- Гости остались недовольны судейством сегодня. Спорные решения действительно были, как считаете?
- Не в моей компетенции комментировать действия судей. Они судят, мы играем в футбол. Спорным моменты бывают во всех играх, в прошлых матчах нам тоже забивали после сомнительных судейских решений. Поэтому я просто рад, что мы сегодня победили.

- Можно сказать, что «Карпаты» - удобный соперник для вас? В этом сезоне «Звезда» уже трижды обыгрывала львовян…
- Да, так сложилось, что это для нас удобная команда. Хотелось бы, что бы и в четвертый раз мы тоже победили.

Александр НАГОЛЮК

Источник — Sport.ua

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