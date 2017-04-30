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ЧС з пляжного футболу: Італія, Швейцарія та Сенегал вийшли у плей-офф

У третій ігровий день Чемпіонату світу 2017 визначилися три учасники чвертьфіналу

  • 30.04.2017 06:24
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ЧС з пляжного футболу: Італія, Швейцарія та Сенегал вийшли у плей-офф

Третій день на Чемпіонаті Світу з пляжного футболу розпочався із матчу групи В, в якому Італія здобула вольову перемогу над командою Ірану та виборола перепустку у чвертьфінал. Італійці після двох періодів програвали 1:3, проте у третьому таймі перевернули все з ніг на голову й зуміли вирвати перемогу з рахунком 5:4!
З двома перемогами команда Массімо Агостіні достроково вийшла до плей-офф і може спокійно готуватися до чвертьфіналу. 

В іншому матчі групи В була зафіксована перша нічия Мундіалю в основний час. Мексика та Нігерія зіграли з рахунком 3:3, в екстра-таймі обмінялися голами, і здавалося на команди чекає серія пенальті. Проте Абу Азіз за секунду до завершення екстра-тайму приніс перемогу нігерійцям, які набрали перші два очки на чемпіонаті. Розв’язка відбудеться в ніч на вівторок, коли Італія зіграє проти Мексики, яка вже втратила шанси пробитися у чвертьфінал; а Іран та Нігерія в очному протистоянні розіграють другу перепустку до чвертьфіналу.

Група B

Команда І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О
1 Італія 2 2 0 0 17-10 6
2 Іран 2 1 0 1 7-7 3
3 Нігерія 2 0 1 1 11-16 2
4 Мексика 2 0 0 2 6-8 0

***

А у групі А визначилися обидві команди, які пробилися у плей-офф. Це Швейцарія та Сенегал, які здобули свої другі перемоги на турнірі. Швейцарці потужно почали матч проти Еквадору й після першого тайму вигравали з рахунком 5:0! Проте, вочевидь, розслабилися, й почали запускати у свої ворота, «все, що летить». У підсумку команда Анжело Ширінці хоча й здобула перемогу з рахунком 9:5, проте повинна попрацювати над взаємодіями у захисті.

А в іншому матчі групи А команда Сенегалу розтрощила збірну Багамських Островів 10:1 й здобула перепустку у чвертьфінал. Підтримка рідних вболівальників не допомогла господарям – африканці були на голову сильнішими. У третьому турі цього квартету швейцарці з’ясують в очному протистоянні з сенегальцями, хто вийде з першого місця, а хто з другого. А Багами та Еквадор поборються за третю сходинку.

Група А

  Команда І ПЕР ПЕР.ОТ/ПЕН ПОР М О
1 Сенегал 2 2 0 0 19-1 6
2 Швейцарія 2 2 0 0 12-7 6
3 Багамські Острови 2 0 0 2 3-13 0
4 Еквадор 2 0 0 2 5-18 0

У ніч на понеділок грають:
30.04.2017, 22:30    Таїті – Японія (група D)
01.05.2017, 00:00    Парагвай – Португалія (група С)
01.05.2017, 01:30    Польща - Бразилія (група D)
01.05.2017, 03:00    Панама – ОАЕ (група С)

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua

Фото: FIFA.COM

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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