Третій день на Чемпіонаті Світу з пляжного футболу розпочався із матчу групи В, в якому Італія здобула вольову перемогу над командою Ірану та виборола перепустку у чвертьфінал. Італійці після двох періодів програвали 1:3, проте у третьому таймі перевернули все з ніг на голову й зуміли вирвати перемогу з рахунком 5:4!
З двома перемогами команда Массімо Агостіні достроково вийшла до плей-офф і може спокійно готуватися до чвертьфіналу.
В іншому матчі групи В була зафіксована перша нічия Мундіалю в основний час. Мексика та Нігерія зіграли з рахунком 3:3, в екстра-таймі обмінялися голами, і здавалося на команди чекає серія пенальті. Проте Абу Азіз за секунду до завершення екстра-тайму приніс перемогу нігерійцям, які набрали перші два очки на чемпіонаті. Розв’язка відбудеться в ніч на вівторок, коли Італія зіграє проти Мексики, яка вже втратила шанси пробитися у чвертьфінал; а Іран та Нігерія в очному протистоянні розіграють другу перепустку до чвертьфіналу.
Група B
|№
|Команда
|І
|ПЕР
|ПЕР.ОТ/ПЕН
|ПОР
|М
|О
|1
|Італія
|2
|2
|0
|0
|17-10
|6
|2
|Іран
|2
|1
|0
|1
|7-7
|3
|3
|Нігерія
|2
|0
|1
|1
|11-16
|2
|4
|Мексика
|2
|0
|0
|2
|6-8
|0
***
А у групі А визначилися обидві команди, які пробилися у плей-офф. Це Швейцарія та Сенегал, які здобули свої другі перемоги на турнірі. Швейцарці потужно почали матч проти Еквадору й після першого тайму вигравали з рахунком 5:0! Проте, вочевидь, розслабилися, й почали запускати у свої ворота, «все, що летить». У підсумку команда Анжело Ширінці хоча й здобула перемогу з рахунком 9:5, проте повинна попрацювати над взаємодіями у захисті.
А в іншому матчі групи А команда Сенегалу розтрощила збірну Багамських Островів 10:1 й здобула перепустку у чвертьфінал. Підтримка рідних вболівальників не допомогла господарям – африканці були на голову сильнішими. У третьому турі цього квартету швейцарці з’ясують в очному протистоянні з сенегальцями, хто вийде з першого місця, а хто з другого. А Багами та Еквадор поборються за третю сходинку.
Група А
|Команда
|І
|ПЕР
|ПЕР.ОТ/ПЕН
|ПОР
|М
|О
|1
|Сенегал
|2
|2
|0
|0
|19-1
|6
|2
|Швейцарія
|2
|2
|0
|0
|12-7
|6
|3
|Багамські Острови
|2
|0
|0
|2
|3-13
|0
|4
|Еквадор
|2
|0
|0
|2
|5-18
|0
У ніч на понеділок грають:
30.04.2017, 22:30 Таїті – Японія (група D)
01.05.2017, 00:00 Парагвай – Португалія (група С)
01.05.2017, 01:30 Польща - Бразилія (група D)
01.05.2017, 03:00 Панама – ОАЕ (група С)
Лев Галушко, спеціально для Sport.ua
Фото: FIFA.COM
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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