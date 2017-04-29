Василий САЧКО: «Зачем выходить на поле, если не добывать победы?»

Главный тренер «Ворсклы» Василий Сачко:

- Мы рады сегодняшней победе. Победа досталась нам нелегкой. Мы немало игр «Стали» просмотрели, и «Сталь» действительно заслуживает уважения, и очень симпатичная команда. Я бы хотел сегодня отметить организованность «Ворсклы», и те ошибки, которые допускались в предыдущих матчах, сегодня мы сыграли более строго, более организованно. И если в первом тайме мы прессинговали, то во втором фактически ничего не дали создать сопернику. Мы ожидали свой шанс. Шанс – это на быстрых атаках, это нам удавалось. Мы несколько неплохих провели быстрых атак, и две из них закончились взятием ворот.

Что касается второго тайма, мы играли уже по счету. Ребята отдали сегодня очень много сил, они много проделали работы в прессинге. Поверье, это тоже не так просто, на протяжении 90 минут прессинговать. Поэтому, я бы отметил сегодня командные действия, и сегодняшнюю победу мы заслужили. С чем ребят и поздравляю.

- Сложилось впечатление, что Павел Ребенок чаще, чем в других матчах, смещался в центр и пытался играть на позиции под нападающими. Почему? Это потому что нет игрока, который мог бы организовать, или наигрывается какая-то другая схема?

- Я бы отметил, что наши крайние защитники очень продуктивно сегодня играли – и Сапай, и Пердута. То, что касается Паши Ребенка – да, мы сделали перестановки. Он играл сегодня в полузащите. Соперник нас смотрит, изучает, поэтому Паша смещался сегодня как в середину, так и освобождал зону для крайнего защитника, был активен и на фланге. У парня хорошая скорость, есть дриблинг. Сегодня было немало фланговых передач, как слева, так и справа. Это тоже можно отнести к плюсам.

- В оставшихся играх какая цель у команды? Любой ценой удержать седьмое место, или это уже как предсезонный сбор перед следующим сезоном?

- Знаете, я не считаю себя великим стратегом, или делаю какие-то громкие заявления. Я обычный простой тренер. Работяга. Которого критикуют, к которому пессимистически относятся. Но вопрос состоит в том, что зачем выходить на поле, если не добывать победы? У нас на оставшиеся игры задача – выходить, невзирая на соперников, титулы, имидж, выходить и выигрывать. При этом, у нас есть ряд молодых футболистов, которые должны получать опыт в таких играх, в оставшихся играх. Вопрос тут мотивации – как нет мотивации? Молодым есть что доказывать. Ребята, которые постарше, обязаны подтверждать свой статус, как в команде, так и вообще в футболе. Они должны играть за своё имя, за стимул, за эмблему, за коллектив. Вот такая у нас задача.