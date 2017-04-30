Шахтер – Александрия. Анонс

Для донецких «шахтеров» и александрийских «горожан» это будет одиннадцатый поединок в рамках высшего дивизиона национального чемпионата. Во всех предыдущих случаях выигрывал «Шахтер» с общей разницей забитых и пропущенных голов 24:7. В пяти выездных поединках «Александрия» имеет только один повод для радости – забитый мяч, а затем последовало четыре «сухих» поражения. Эта футбольная арифметика лучше любых слов демонстрирует соотношение сил в этой паре команд.

Донецкий «Шахтер» лидирует с убедительным перевесом над ближайшим преследователем аж в 14 очков в турнирной таблице украинской Лиги Пари-Матч. «Александрия» идет на четвертой позиции и имеет намерения застолбить за собой этой место в итоговой классификации. Вот только дистанция в 32 турнирных очка говорит о пропасти в уровне готовности и игры соперников.

Команда Паулу Фонсеки во втором раунде удивила поражением от «Черноморца», но в трех оставшихся встречах обязательно побеждала. Подопечные Владимира Шарана на этом же турнирном отрезке имеют полную палитру результатов – два поражения, «сухая» ничья и минимальная победа. Последняя виктория случилась в прошлом туре во многом благодаря «слепоте» судейской бригады, но три очка попали в копилку, а это самое главное.

Следом за наставниками «Черноморца» и «Зари» главный тренер «Александрии» пообещал, что против «Шахтера» его команда сыграет по новой тактической схеме в три защитника. Настрой будет только на позитивный результат. Добиться его будет совсем непросто, ведь соперник имеет в активе уникальную забивную серию из 46 поединков чемпионата (с 28 августа 2015 года забит 121 мяч). К тому же Факундо Ферерйра только-только вышел в лидеры бомбардирской гонки, а именно гол аргентинца стал победным в предыдущей игре оппонентов.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов – Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили – Степаненко, Коваленко, Марлос, Бернард, Тайсон – Феррейра.

«Александрия»: Леванидов – Шендрик, Басов, Огиря – Симинин, Грицук, Банада, Полярус, Старенький, Цуриков – Пономар.

Котировки букмекеров:

На победу «Шахтера» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.13. На победу «Александрии» – 14.30. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

30 апреля, воскресенье