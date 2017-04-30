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27-й тур
Шахтер Д
:
Александрия
30.04.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Александрия. Анонс

Поддержите Феррейру – новая мотивация для «горняков»

  • 30.04.2017 09:03
  • 362 просмотров
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Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com

Для донецких «шахтеров» и александрийских «горожан» это будет одиннадцатый поединок в рамках высшего дивизиона национального чемпионата. Во всех предыдущих случаях выигрывал «Шахтер» с общей разницей забитых и пропущенных голов 24:7. В пяти выездных поединках «Александрия» имеет только один повод для радости – забитый мяч, а затем последовало четыре «сухих» поражения. Эта футбольная арифметика лучше любых слов демонстрирует соотношение сил в этой паре команд.

Донецкий «Шахтер» лидирует с убедительным перевесом над ближайшим преследователем аж в 14 очков в турнирной таблице украинской Лиги Пари-Матч. «Александрия» идет на четвертой позиции и имеет намерения застолбить за собой этой место в итоговой классификации. Вот только дистанция в 32 турнирных очка говорит о пропасти в уровне готовности и игры соперников.

Команда Паулу Фонсеки во втором раунде удивила поражением от «Черноморца», но в трех оставшихся встречах обязательно побеждала. Подопечные Владимира Шарана на этом же турнирном отрезке имеют полную палитру результатов – два поражения, «сухая» ничья и минимальная победа. Последняя виктория случилась в прошлом туре во многом благодаря «слепоте» судейской бригады, но три очка попали в копилку, а это самое главное.

Следом за наставниками «Черноморца» и «Зари» главный тренер «Александрии» пообещал, что против «Шахтера» его команда сыграет по новой тактической схеме в три защитника. Настрой будет только на позитивный результат. Добиться его будет совсем непросто, ведь соперник имеет в активе уникальную забивную серию из 46 поединков чемпионата (с 28 августа 2015 года забит 121 мяч). К тому же Факундо Ферерйра только-только вышел в лидеры бомбардирской гонки, а именно гол аргентинца стал победным в предыдущей игре оппонентов.  

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Пятов – Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили – Степаненко, Коваленко, Марлос, Бернард, Тайсон – Феррейра.

«Александрия»: Леванидов – Шендрик, Басов, Огиря – Симинин, Грицук, Банада, Полярус, Старенький, Цуриков – Пономар.

Котировки букмекеров:

На победу «Шахтера» в среднем букмекеры дают коэффициент 1.13. На победу «Александрии» – 14.30.  Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

30 апреля, воскресенье
«Шахтер» – «Александрия»
Харьков. Стадион «Металлист». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
 Прогноз Sport.ua – 3:0

 

Источник — Sport.ua

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    5. 3:2
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    6. 3:0
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    7. 2:3
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    8. 2:2
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