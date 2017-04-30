Олимпик – Заря. Анонс

Воскресную программу последнего тура третьего круга чемпионата страны открывает киевский матч, в котором донецкий «Олимпик» будет принимать луганскую «Зарю». Поединок двух представителей футбольного Донбасса состоится на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Буквально неделю назад соперники занимали соседние места в турнирной таблице, а два-три тура в прошлом «олимпийцы» по-настоящему наступили на пятки этого сопернику, правда, о борьбе за третье итоговое место никто и тогда всерьез не говорил. Новый игровой день «Заря» начала на привычной третьей позиции, а «Олимпик» занимал шестое, непроходное по части еврокубков место.

Команду Романа Санжара, которая второй круг завершила на мажорной ноте (только одно поражение в десяти последних турах), в последнее время словно подменили. Со старта второго этапа прошло четыре игры, а в активе «олимпийцев» только одно скромное очко и ни одного забитого мяча, зато эта команда дважды по 0:4 уступила грандам УПЛ «Динамо» и «Шахтеру».

Чего греха таить, тут же поползли слухи, что в таких неубедительных результатах заинтересованы сами игроки, которые «играют на контору». Презумпция невиновности, увы, давно стала анахронизмом, хотя никто никого за руку так ни разу и не поймал. Пустословие основывает и на том факте, что «Олимпику» в сегодняшней ситуации просто негде проводить международные домашние матчи. Стадион «Динамо» – неплохой вариант, но с другой стороны это существенное увеличение расходной части бюджета. Заглядывать в чужой карман не станем, но кто сегодня из украинских клубов может похвастаться достатком на уровне богача или хотя бы финансовой стабильностью… Вот-вот.

У луганской команды своя история. После первого этапа чемпионата поклонники «бело-черных» где-то в глубине души надеялись на обострение борьбы за «серебро», хотя эта команда никогда ранее не выигрывала и «бронзы». Тренерский штаб во главе с Юрием Вернидубом поддался модным веяниями, попытался перестроить тактическую схему и, на данный момент уж точно, прогадал. На втором этапе добыта одна ничья при трех поражениях. «Заря» выглядит относительно неплохо (по игровым параметрам), но никак не может добиться желаемого результата.

«Олимпик» на сегодняшний матч выйдет без четырех основных футболистов. В лазарете из-за разных травм защитник Парцвания, полузащитники Гошкодеря и Гемега, нападающий Матяж. При таких кадровых проблемах Роман Санжар пытается убедить всех, что его команда ко всем тактическим сюрпризам более рейтингового соперника готова.

В рамках первого этапа соперники провели два матча. «Заря» выиграла 3:0 дома и 2:0 в гостях. Всего история взаимоотношений соперников в рамках национального чемпионата насчитывает шесть матчей трех последних сезонов. Дончане одолели луганчан в первой встрече, однако в остальных пяти матчах довольствовались лишь одной ничьей, потерпев четыре поражения при общей разнице голов 3:15.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Олимпик»: Махарадзе – Олийнык, Гришко, Эмерсон, Немчанинов – Цимбалюк, Богданов, Хомутов, Моха, Поступаленко – Гринь.

«Заря»: А. Шевченко – Гордиенко, Чечер, Рафаэль Форстер – Сухоцкий, Харатин, Гречишкин, Петряк, Соболь, Паулиньо – Бонавентуре.

Котировки букмекеров:

На победу «Олимпика» в среднем букмекеры дают коэффициент 3.40. На победу «Зари» – 2.00. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

30 апреля, воскресенье

«Олимпик» – «Заря» Киев. Стадион «Динамо» имени Лобановского. 14.00 ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1» ОЛИМПИК – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Евгений Арановский (Киев) Прогноз Sport.ua – 1:1



