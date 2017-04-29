Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леонид КУЧУК: «Этот матч я воспринял как никак»

«Ворскла» – «Сталь» – 2:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «сталеваров»

  • 29.04.2017 22:50
  • 209 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Леонид КУЧУК: «Этот матч я воспринял как никак»
Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:
 
- Почему сегодня игра у «Стали» не получилась?
- А мы в принципе и не играли сегодня. Я думаю, что можно было заканчивать уже к 30-й минуте. Нужно объективно сказать и посмотреть. Что делать? Надо воспринять, как оно есть.
 
- Это недостаточный настой, или что-то еще?
- Я же сказал, надо воспринять, как оно есть. Настроя на игру, как такового, с нашей стороны не было. Мы должны спокойно воспринять, проанализировать. Кого-то устраивает такая игра? Ради Бога. 
 
- На игру «Стали» могли повлиять какие-то финансовые моменты?
- Я это не воспринимаю. Финансы… Не финансы… Ну, если выходишь играть, то  играй. Не выходишь – не играй. Игру в футбол люди почему любят? Потому что это игра. Она по-разному может складываться. Для нас она сегодня сложилась неважно. С января месяца это самая неважная игра. Её нужно воспринять, как самую неважную игру. И футболисты, и тренеры сработали сегодня так неважно, что… А финансы… Ну, давайте тогда остановимся, и будем стоять. Тогда, действительно, чемпионат будет у всех неинтересный, и игра будет неинтересной. Попытались что-то сделать, но оно так, не получалось.
 
- Вы тренер команды, которая всегда показывала интересную игру.
- Ну, знаете, я же сказал – нужно все проанализировать. Как я говорю, ничего случайного не бывает. Кажется, что случайно. Убежали, забили, кто-то не попал… Наверное, мы не смогли достучаться, не смогли подготовить команду. Были предпосылки к такой игре, но, видно, не достучались. Виноват тренер, что подготовил так команду. Я воспринял это очень спокойно. Этот матч я воспринял как никак. Хорошо? Всё. Спасибо. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.