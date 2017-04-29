Леонид КУЧУК: «Этот матч я воспринял как никак»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Почему сегодня игра у «Стали» не получилась?

- А мы в принципе и не играли сегодня. Я думаю, что можно было заканчивать уже к 30-й минуте. Нужно объективно сказать и посмотреть. Что делать? Надо воспринять, как оно есть.

- Это недостаточный настой, или что-то еще?

- Я же сказал, надо воспринять, как оно есть. Настроя на игру, как такового, с нашей стороны не было. Мы должны спокойно воспринять, проанализировать. Кого-то устраивает такая игра? Ради Бога.

- На игру «Стали» могли повлиять какие-то финансовые моменты?

- Я это не воспринимаю. Финансы… Не финансы… Ну, если выходишь играть, то играй. Не выходишь – не играй. Игру в футбол люди почему любят? Потому что это игра. Она по-разному может складываться. Для нас она сегодня сложилась неважно. С января месяца это самая неважная игра. Её нужно воспринять, как самую неважную игру. И футболисты, и тренеры сработали сегодня так неважно, что… А финансы… Ну, давайте тогда остановимся, и будем стоять. Тогда, действительно, чемпионат будет у всех неинтересный, и игра будет неинтересной. Попытались что-то сделать, но оно так, не получалось.

- Вы тренер команды, которая всегда показывала интересную игру.

- Ну, знаете, я же сказал – нужно все проанализировать. Как я говорю, ничего случайного не бывает. Кажется, что случайно. Убежали, забили, кто-то не попал… Наверное, мы не смогли достучаться, не смогли подготовить команду. Были предпосылки к такой игре, но, видно, не достучались. Виноват тренер, что подготовил так команду. Я воспринял это очень спокойно. Этот матч я воспринял как никак. Хорошо? Всё. Спасибо.