Олексій ГУЦУЛЯК: «Взяти очки нам завадили певні дії з боку арбітрів»

Півзахисник львівських «Карпат» Олексій Гуцуляк прокоментував скандальне суддівство Сергія Берізки під час матчу із кропивницькою «Зіркою» (2:3).

«Ми перші забили, але потім тричі пропустили. Як на мене, то взяти очки нам завадили певні дії з боку арбітрів. Зокрема, я переконаний, що Худоб’як забив чистий гол. Пенальті у наші ворота теж викликають сумніви. Щодо ситуації з Дитятьєвим, то тут, схоже, обидві сторони погарячкували. Олексій переконує, що нічого образливого не сказав, але його вилучили за нецензурні вислови.



Ми знали, що суперник гратиме довгими передачами за спину. У них хороші краї, нас попереджали, що буде дуже не просто. Звичайно, ми теж помилялися», – сказав Гуцуляк.