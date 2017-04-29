Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олексій ГУЦУЛЯК: «Взяти очки нам завадили певні дії з боку арбітрів»

Хавбек «Карпат» розкритикував суддівство Сергія Берізки

  • 29.04.2017 21:59
  • 277 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк
© ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк

Півзахисник львівських «Карпат» Олексій Гуцуляк прокоментував скандальне суддівство Сергія Берізки під час матчу із кропивницькою «Зіркою» (2:3).

«Ми перші забили, але потім тричі пропустили. Як на мене, то взяти очки нам завадили певні дії з боку арбітрів. Зокрема, я переконаний, що Худоб’як забив чистий гол. Пенальті у наші ворота теж викликають сумніви. Щодо ситуації з Дитятьєвим, то тут, схоже, обидві сторони погарячкували. Олексій переконує, що нічого образливого не сказав, але його вилучили за нецензурні вислови.

Ми знали, що суперник гратиме довгими передачами за спину. У них хороші краї, нас попереджали, що буде дуже не просто. Звичайно, ми теж помилялися», – сказав Гуцуляк.

Источник — ФК Карпаты

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.