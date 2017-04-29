Бавария разгромила Вольфсбург и стала чемпионом Германии

Чемпионат Германии. 31-й тур
«Вольфсбург» – «Бавария» – 0:6
Голы: 0:1 – 19 Алаба, 0:2 – 36 Левандовски, 0:3 – 45 Левандовски, 0:4 – 66 Роббен, 0:5 – 80 Мюллер, 0:6 – 85 Киммих.
«Вольфсбург» – Кастельс, Родригес (Зегуин, 67), Кнохе, Хорн, Блашчиковски (Виейринья, 46), Базур, Луис Густаво, Арнольд, Дидави (Нтеп, 79), Герхардт, Гомес.
«Бавария» – Ульрайх, Мартинес, Хуммельс (Бернат, 68), Алаба, Роббен, Лам (Рафинья, 71), Киммих, Алькантара (Саншеш, 75), Коман, Мюллер, Левандовски.
Предупреждение: Луис Густаво (19).
Удаление: Луис Густаво (78).
Источник — Sport.ua
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