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Верес переграв Арсенал-Київ завдяки дублю Степанюка

Клуб із Рівного здобув вісімнадцяту перемогу у чемпіонаті

  • 29.04.2017 20:26
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НК Верес
© НК Верес

Створивши за матч не менше десятка гольових моментів, рівненський «Верес» у впертій боротьбі здолав столичний «Арсенал». У другому таймі гри дубль оформив найкращий бомбардир ліги Руслан Степанюк, для якого ці голи стали двадцятим та двадцять першим у чемпіонаті.

Незважаючи на очевидні проблеми в атаці ,»Арсенал» у другому колі чемпіонату вже встиг роздобути очки у виїзних поєдинках проти «Іллічівця» та «Нафтовика-Укрнафти». Принаймні повторити ті досягнення «каноніри» збиралися і у грі проти «Вереса».

Тим паче, рівняни до матчу проти столичного клубу підійшли із кадровими проблемами. Через дискваліфікацію гру пропускали опорний півзахисник Борис Орловський, а також – головний тренер Володимир Мазяр. Досі відновлюються після травм Ігор Сікорський та Василь Білий.

Готував «червоно-чорну» команду до гри Юрій Вірт. Він довірив місце у стартовому складі практично усім тим, хто здобував перемогу над «Інгульцем» у Петровому. Лише замість Сергія Герасимця на поле повернувся Антон Котляр. А Бориса Орловського у центрі поля замінив Євген Морозенко.

Саме він міг відкрити рахунок вже в дебюті грі. Голкіпер «Арсенала» витягнув м’яча з-під поперечини після удару Євгена Морозенка головою.

Згодом, Сергій Сітало врятував киян вже після удару Ростислава Волошиновича. А коли і голкіпер був безсилим – за «Арсенал» зіграв каркас воріт. Руслан Степанюк поцілив у поперечину...

Гості відповіли супермоментом Павла Федосова. Він опинився тет-а-тет з Олександром Ільющенковим, втім програв дуель воротарю.

Провал в обороні «Вереса» за декілька хвилин повторився вдруге. Олександр Ільющенков шансів врятувати команду практично не мав. Втім, Олексій Майданевич пробив у поперечину воріт.

Господарі відповіли не менш гостро. Сергій Сітало відбив м’яч просто перед собою після прострілу справа від Антона Котляра. Першим на добиванні був Дмитро Козьбан, акий метрів з шести пробив над рамкою воріт...

Одразу по перерві знову пробачив рівнян Павло Федосов. Зі зручної позиції він пробив повз ворота.

Ще мить – і Олександр Ільющенков у неймовірному стрибку витягнув «мертвий» м’яч після пострілу Джемаля Кизилатеша.

Відкрити рахунок у матчі, незважаючи на значно більшу активність на старті другого тайму «канонірів», відкрили рівняни. Євген Морозенко виконав прекрасну передачу поміж двох опонентів на Руслана Степанюка, який пробив точно в кут – 1:0!

Наприкінці матчу Руслан Степанюк міг забивати вдруге. Після передачі Антона Котляра він ефектно пробив з льоту – трошки вище воріт! І все ж, найкращий голеадор чемпіонату своє слово ще сказав. Чергова атака рівнян правим флангом завершилася передачею Антона Котляра на Руслана Степанюка, який не залишив шансів Сергію Сіталу – 2:0! Для нападника цей гол став вже двадцять першим у чемпіонаті.

«Верес» таким чином обіграв «Арсенал-Київ» і здобув свою вісімнадцяту перемогу у чемпіонаті.

«Верес» - «Арсенал-Київ» - 2:0 (0:0)
Голи: Степанюк (62, 82)
Попередження: Котляр (36) - Джемаль (33), Д.Зозуля (36)

«Верес»: Ільющенков, Борзенко (К), Лухтанов, О.Зозуля, Западня, Кучеров, Морозенко, Волошинович (Герасимець, 81), Котляр (Петько, 90+2), Степанюк, Козьбан.
Запасні: Когут, Каваців, Дмитренко, Коблюк, Брайт.
Старший тренер – Юрій Вірт.

«Арсенал»: Сітало (К), Майданевич, Аксьонов, Костюченко, Д.Зозуля, Семенюк (Тагаві, 83), Домбровський, Джемаль (Піскун, 88), Старгородський, Батальський, Федосов (Пилипенко, 66).
Запасні: Шевченко, Піскун, Гетьман, Іванов, Тагаві, Семчук.
Головний тренер – Сергій Литовченко.

Источник — ФК Верес

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