БАРАНКА: «Матч Металлург – Энергия не был дан ни одним из букмекеров»

Глава комитета ФФУ по этике и честной игре Франческо Баранка поделился любопытной информаций о матче Второй лиги между «Металлургом» и «Энергией». Напомним, матч завершился со счетом 1:13, а многие болельщики отметили тот факт, что букмекеры не принимали на него ставки.



«Я могу подтвердить тот факт, что этот матч не был дан ни одним из букмекеров, ни на одном из мировых рынков», — сказал Баранка.



Ранее предшественник Баранки по должности Игорь Кочетов отмечал, что комитет взял во внимание некоторые матчи Металлурга, сыгранные им после возрождения весной прошлого года.