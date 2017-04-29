Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Бернли на выезде обыграл Кристал Пэлас

«Сандерленд» проиграл «Борнмуту», «Сток Сити» и «Вест Хэм» сыграли безголевую ничью

  • 29.04.2017 21:36
  • 267 просмотров
  • 0 комментария
Метки
lcfc.com. Джейми Варди
© lcfc.com. Джейми Варди

Чемпионат Англии. 35-й тур

«Кристал Пэлас»«Бернли» – 0:2
Голы: 0:1 – 7 Барнс, 0:2 – 85 Грэй.

«Кристал Пэлас» – Хеннесси, Келли, ван Анхолт, Уорд, Дилэйни, Панчон, Миливоевич, Заа, Макартур (Кэмпбелл, 71), Таунсенд, Бентеке (Реми, 71).
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд (Фланаган, 45), Лоутон, Тарковски, Бойд, Вествуд, Хендрик, Арфилд, Воукс, Барнс (Грэй, 79).
Предупреждения: Бентеке (43), Заа (50).
____________________________________________________________________________________________________________

«Сток Сити» – «Вест Хэм» – 0:0

«Сток Сити» – Батленд, Шоукросс, Муньеса, Мартинс Инди, Кэмерон, Аллен (Крауч, 70), Уэлан (Адам, 80), Арнаутович, Шакири, Джонсон, Берахино.
«Вест Хэм» – Адриан, Рид, Коллинз, Масуаку (Крессуэлл, 46), Фонте, Нордтвейт, Фернандеш, Лансини, Куяте, Айю (Нобл, 69), Кальери (Снодграсс, 80).
Предупреждение: Муньеса (17).
____________________________________________________________________________________________________________

«Сандерленд» – «Борнмут» – 0:1
Гол: 0:1 – 88 Кинг.

«Сандерленд» – Пикфорд, О′Ши, Лав, Манкильо, Коне, Хазри, Ндонг, Пиенар (Ханимен, 55), Борини, Аничебе, Дефо.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Кук, Артер, Пью (Муссе, 82), Фрэйзер (Градель, 90), Кинг, Афобе (Станислас, 57).
Предупреждения: Кук (33), Пиенар (46), Борини (76), Артер (76), Хазри (78).
____________________________________________________________________________________________________________

«Вест Бромвич» – «Лестер» – 0:1
Гол: 0:1 – 43 Варди.

«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи, Ньом (Макклейн, 60), Доусон, Эванс, Якоб (Флетчер, 69), Ливермор, Шадли, Моррисон (Леко, 79), Брант, Рондон.
«Лестер» – Шмейхель, Беналуан, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез (Кинг, 81), Окадзаки (Ульоа, 67), Варди.
Предупреждения: Дринкуотер (16), Якоб (22), Беналуан (52), Моррисон (66).
____________________________________________________________________________________________________________

«Саутгемптон» – «Халл» – 0:0

«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Буфаль (Симс, 58), Редмонд (Родригес, 87), Дэвис, Габбьядини (Лонг, 59), Ромеу.
«Халл» – Якупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Аль-Мухаммади, Ндиайе, Клукас, Эвандро (Хенриксен, 72), Маркович (Доусон, 90), Гросицки (Хаддлстоун, 83), Ньяссе.
Предупреждения: Магуайр (70), Ндиайе (90), Раноккия (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.