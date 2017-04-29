Бернли на выезде обыграл Кристал Пэлас

Чемпионат Англии. 35-й тур
«Кристал Пэлас» – «Бернли» – 0:2
Голы : 0:1 – 7 Барнс, 0:2 – 85 Грэй.
«Кристал Пэлас» – Хеннес си, Келли, ван Анхолт, Уорд, Дилэйни, Панчон, Миливоевич, Заа, Макартур (Кэмпбелл, 71), Таунсенд, Бентеке (Реми, 71).
«Бернли» – Хитон, Кин, Уорд (Фланаган, 45), Лоутон, Тарковски, Бойд, Вествуд, Хендрик, Арфилд, Воукс, Барнс (Грэй, 79).
Предупреждения: Бентеке (43), Заа (50).
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«Сток Сити» – «Вест Хэм» – 0:0
«Сток Сити» – Батленд, Шоукросс, Муньеса, Мартинс Инди, Кэмерон, Аллен (Крауч, 70), Уэлан (Адам, 80), Арнаутович, Шакири, Джонсон, Берахино.
«Вест Хэм» – Адриан, Рид, Коллинз, Масуаку (Крессуэлл, 46), Фонте, Нордтвейт, Фернандеш, Лансини, Куяте, Айю (Нобл, 69), Кальери (Снодграсс, 80).
Предупреждение: Муньеса (17).
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«Сандерленд» – «Борнмут» – 0:1
Гол: 0:1 – 88 Кинг.
«Сандерленд» – Пикфорд, О′Ши, Лав, Манкильо, Коне, Хазри, Ндонг, Пиенар (Ханимен, 55), Борини, Аничебе, Дефо.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Кук, Артер, Пью (Муссе, 82), Фрэйзер (Градель, 90), Кинг, Афобе (Станислас, 57).
Предупреждения: Кук (33), Пиенар (46), Борини (76), Артер (76), Хазри (78).
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«Вест Бромвич» – «Лестер» – 0:1
Гол: 0:1 – 43 Варди.
«Вест Бромвич» – Фос тер, Маколи, Ньом (Макклейн, 60), Доусон, Эванс, Якоб (Флетчер, 69), Ливермор, Шадли, Моррисон (Леко, 79), Брант, Рондон.
«Лестер» – Шмейхель, Беналуан, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез (Кинг, 81), Окадзаки (Ульоа, 67), Варди.
Предупреждения: Дринкуотер (16), Якоб (22), Беналуан (52), Моррисон (66).
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«Саутгемптон» – «Халл» – 0:0
«Саутгемптон» – Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Буфаль (Симс, 58), Редмонд (Родригес, 87), Дэвис, Габбьядини (Лонг, 59), Ромеу.
«Халл» – Якупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Аль-Мухаммади, Ндиайе, Клукас, Эвандро (Хенриксен, 72), Маркович (Доусон, 90), Гросицки (Хаддлстоун, 83), Ньяссе.
Предупреждения: Магуайр (70), Ндиайе (90), Раноккия (90).
Источник — Sport.ua
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