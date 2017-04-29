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Дармштадт обыграл Фрайбург, Лейпциг сыграл вничью с Ингольштадтом

Дортмундская «Боруссия» не смогла распечатать ворота «Кельна»

  • 29.04.2017 19:25
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Чемпионат Германии. 31-й тур

«Боруссия Д» – «Кельн» 0:0
 
«Боруссия Д» – Бюрки, Папастатопулос (Пишчек, 74), Шмельцер, Дурм, Гинтер, Кастро, Пулишич, Кагава (Геррейру, 66), Вайгль, Ройс (Дембеле, 66), Обамеянг.
«Кельн» – Хорн, Суботич, Хайнц, Хектор, Соренсен, Леманн, Йойич (Озджан, 80), Битенкур (Хегер, 71), Клюнтер, Модест, Руднев (Цоллер, 55).
Предупреждения: Дурм (9), Битенкур (39), Кастро (84), Клюнтер (90).
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«Майнц» – «Боруссия М» – 1:2
Голы: 0:1 – 31 Штиндль, 0:2 – 46 Шульц, 1:2 – 89 Муто.

«Майнц» – Хут, Бросински, Донати, Белль, Хак, Фрай, Латца (Рамальо, 50), Квайсон (Кордоба, 62), Муто, Онисиво (Де Бласис, 73), Кркич.
«Боруссия М» – Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Вестергор, Шульц, Бенеш (Штробль, 77), Хофманн, Херрманн (Траоре, 82), Дауд, Хан, Штиндль (Соу, 90).
Предупреждения: Муто (66), Эльведи (87).
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«Вердер» – «Герта» – 2:0
Голы: 1:0 – 9 Бартельс, 2:0 – 15 Крузе.

«Вердер» – Видвальд, Сане, Бауэр, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн (Баргфреде, 73), Велькович, Бартельс (Гнабри, 77), Гриллич (Дилэйни, 46), Юнузович, Крузе.
«Герта» – Ярстейн, Лангкамп, Миттельштедт, Пекарик (Баак, 86), Торунарига, Эссвайн (Харагути, 73), Аллан, Шелбред (Дуда, 62), Дарида, Калу, Ибишевич.
Предупреждения: Мойсандер (23), Миттельштедт (28).
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«Дармштадт» – «Фрайбург» – 3:0
Голы: 1:0 – 22 Платте, 2:0 – 45 Гондорф, 3:0 – 65 Шипплок.

«Дармштадт» – Эссер, Банггор, Холланд, Сиригу (Штайнхофер, 63), Сулу, Хеллер, Камавуака, Гондорф (Розенталь, 80), Алтынтоп, Вранчич, Платте (Шипплок, 55).
«Фрайбург» – Шволов, Сеюнджю (Гульде, 46), Гюнтер, Игньовски, Кемпф, Булут (Филипп, 53), Хефлер, Франтц, Хаберер (Штенцель, 62), Петерсен, Нидерлехнер.
Предупреждения: Гондорф (25), Банггор (42).
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«РБ Лейпциг» – «Ингольштадт» – 0:0

«РБ Лейпциг» – Гулачи, Бернардо (Берк, 88), Упамекано, Хальстенберг (Шмитц, 72), Забитцер, Кейта, Демме, Ильзанкер, Форсберг, Поульсен, Вернер (Зельке, 67).
«Ингольштадт» – Хансен, Тиссеран, Зуттнер, Хадерджонай, Матип, Коэн, Рожер, Киттель (Юнг, 75), Моралес, Лекки (Лекс, 37), Лескано (Кристиансен, 88).
Предупреждения: Упамекано (18), Ильзанкер (26), Лескано (28), Рожер (43), Тиссеран (48), Моралес (59), Поульсен (59), Лекс (64).
Удаление: Моралес (86).

Источник — Sport.ua

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