Дармштадт обыграл Фрайбург, Лейпциг сыграл вничью с Ингольштадтом

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Южная Корея по буллитам обыграла Украину и вышла в элиту 20:02 — King King hgfd45, 29.04.2017 19:18----- Воспитаник московской школы Павел Буре за одну игру забивал 5 шайб ...

Реал Мадрид - Валенсия 19:52 — ut5eet пеналь чистій не надо ля