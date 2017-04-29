Олег ДУЛУБ: «Десь розслабилися, і це коштувало нам перемоги»

Головний тренер «Карпат» Олег Дулуб:

– По грі все на нашу користь складалося. Ми забили швидкий гол, мали моменти. Але десь розслабилися, і це коштувало нам перемоги. Далі другий тайм: вилучення і ми вже пішли ва-банк. Нічого іншого не залишалося.

– Вірно сказати, що сьогодні була гра не для тренерів, а для глядачів?

– Важко говорити, коли емоції переповнюють. Для трибун п’ять голів – це добре, звичайно.

– Чому ви замінили Ксьонза?

– Це наші внутрішні справи.

– Минулий тур пройшов під гаслом «Грай чесно». Сьогодні такого не спостерігалося...

– Ви хочете, щоб я коментував суддівські рішення? Не робитиму.