Олег ДУЛУБ: «Десь розслабилися, і це коштувало нам перемоги»

Головний тренер «Карпат» Олег Дулуб:
– По грі все на нашу користь складалося. Ми забили швидкий гол, мали моменти. Але десь розслабилися, і це коштувало нам перемоги. Далі другий тайм: вилучення і ми вже пішли ва-банк. Нічого іншого не залишалося.
– Вірно сказати, що сьогодні була гра не для тренерів, а для глядачів?
– Важко говорити, коли емоції переповнюють. Для трибун п’ять голів – це добре, звичайно.
– Чому ви замінили Ксьонза?
– Це наші внутрішні справи.
– Минулий тур пройшов під гаслом «Грай чесно». Сьогодні такого не спостерігалося...
– Ви хочете, щоб я коментував суддівські рішення? Не робитиму.
Источник — ФК Карпаты
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