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27-й тур
Звезда
3:2
Карпаты
29.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Олег ДУЛУБ: «Десь розслабилися, і це коштувало нам перемоги»

«Зірка» – «Карпати» – 3:2. Післяматчева прес-конференція головного тренера львів’ян

  • 29.04.2017 19:08
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Олег ДУЛУБ: «Десь розслабилися, і це коштувало нам перемоги»
Головний тренер «Карпат» Олег Дулуб:
 
– По грі все на нашу користь складалося. Ми забили швидкий гол, мали моменти. Але десь розслабилися, і це коштувало нам перемоги. Далі другий тайм: вилучення і ми вже пішли ва-банк. Нічого іншого не залишалося.
 
– Вірно сказати, що сьогодні була гра не для тренерів, а для глядачів?
– Важко говорити, коли емоції переповнюють. Для трибун п’ять голів – це добре, звичайно.
 
– Чому ви замінили Ксьонза?
– Це наші внутрішні справи.
 
– Минулий тур пройшов під гаслом «Грай чесно». Сьогодні такого не спостерігалося...
– Ви хочете, щоб я коментував суддівські рішення? Не робитиму.  

Источник — ФК Карпаты

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