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Роналду стал лучшим бомбардиром топ-чемпионатов Европы в истории

Португалец опередил легендарного форварда «Тоттенхэма» Джимми Гривза

  • 29.04.2017 19:01
  • 3366 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду
© ФК Реал Мадрид. Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отличился забитым мячом в ворота «Валенсии» в 35 туре чемпионата Испании.

Таким образом, португалец забил 367-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 ведущих чемпионатов Европы (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия).

Роналду опередил Джимми Гривза, у которого на один гол меньше (366).

Голы Роналду по клубам:

«Спортинг» (Лиссабон) – 3 гола,
«Манчестер Юнайтед» – 84,
«Реал» (Мадрид) – 280.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Митя Ильченко
      Митя Ильченко, 29.04.2017 19:08
    +14
    что сказать красава))
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    zhevaua
    online
      zhevaua, 29.04.2017 20:56
    0
    Красавец, но только вот его родная Португалия не входит в ТОП 6 чемпионатов Европы. Она на 7 месте идет после парашии.
    http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/
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    hijacking
      hijacking, 29.04.2017 21:30
    -1
    Ни очем... Кроме как ногу подставить ничего не умеет
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