Роналду стал лучшим бомбардиром топ-чемпионатов Европы в истории

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отличился забитым мячом в ворота «Валенсии» в 35 туре чемпионата Испании.
Таким образом, португалец забил 367-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 ведущих чемпионатов Европы (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия).
Роналду опередил Джимми Гривза, у которого на один гол меньше (366).
Голы Роналду по клубам:
«Спортинг» (Лиссабон) – 3 гола,
«Манчестер Юнайтед» – 84,
«Реал» (Мадрид) – 280.
Источник — Sport.ua
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