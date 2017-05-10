Едем с нами в Исландию на футбол, ледники и гейзеры!

Ну что ж, Sport.ua и клуб-любителей путешествий Travelmaker.com.ua готовы к приему заявок в увлекательный фан-тур на матч сборной Украины по футболу против команды Исландии! Страна ледников, суровых викингов и неописуемая красота местной природы ждут нас!

Знаем, что многие из вас поставили себе «галочку» на посещение Исландии еще после жеребьевки 1,5 года назад. Вот, этот день настал!

5 сентября в Рейкьявике состоится один из решающих матчей отбора на чемпионат мира 2018 Исландия – Украина! И мы приглашаем поддержать команду Андрея Шевченко и, чего уж скрывать, посмотреть одну из самых загадочных стран мира.

Программа тура:

Стартует фан-тур 2-го сентября. Наша большая и дружная группа отправится в Прагу! Что делать в чешской столице? Ужинаем рулькой, пенным напитком и... отправляемся в аэропорт. У нас ранний вылет в заморский края - в Рейкьявик!

Учитывая ранний вылет и такое же ранее прибытие - у нас будет целый день на осмотр исландской столицы и изучение местных достопримечательностей. Да и после тяжелой дороги не лишним будет отдохнуть. В общем, свободное время - каждый проводит его по своему желанию.

Отоспавшись, 3-го сентября, берем ноги - в руки и айда исследовать остров! Советуем заказать обзорную экскурсию, чтобы сполна увидеть и насладиться красотой местной природы. Геотермальные источники, парки, водопады и ледники! Программа минимум!

4-го сентября, наверняка, арендуем автомобиль и поедем самостоятельно бороздить просторы острова. Программу обсудим в процессе подготовки к поездке, но скучно, поверьте, не будет! :)

5 сентября, нас ожидает футбольный матч Исландия – Украина. Время матча пока неизвестно, но все предыдущие поединки начинались в 18:45. В этот день посмотрим по ощущениям - продолжим изучать остров, или же ограничимся какой-то экскурсией, или простой прогулкой по городу..

После игры отсыпаемся, пакуем вещи, выселяемся и... досматриваем то, что не успели досмотреть. Вылет поздно вечером, поэтому целый день в нашем распоряжении. Обратный путь через Балтику!

7-го сентября фан-тур финиширует в столичном аэропорту Борисполь.

Насыщенная неделька, не так ли?

Стоимость тура: 695* евро

В стоимость включено: автобус+поезд Львов - Прага, все необходимые авиаперелеты по маршруту, проживание 3 ночи в Рейкьявике (апартаменты на группы 4 - 8 человек), групповая страховка, сопровождение организатора (при наборе группы от 7 человек).

Возможен вариант авиа Киев - Прага (доплата 100 евро)



*стоимость будет меняться в зависимости от набора группы и изменений цен на авиабилеты. Обновление информации - каждый понедельник.

Количество мест ограничено!

Дополнительно оплачиваются: трансферы из/в аэропорт, питание, экскурсии (от 50 евро/чел) (по желанию), аренда авто (по желанию), билет на футбол (от 30 евро), одноместное размещение и размещение в отелях оговаривается отдельно.

Возможна оплата частями!

Вся информация и запись на тур: travel@sport.ua, +38073 911 85 87