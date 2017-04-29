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U-21. Олимпик в меньшинстве проиграл Заре

С 22 минуты первого тайма команды играли в неравных составах

  • 29.04.2017 17:35
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

С первых минут встречи игроки «Олимпика» больше атаковали, больше контролировали мяч, больше комбинировали, но при всем этом умудрились пропустить первыми. Фатальным для хозяев стал «стандарт» на 16-й минуте встречи. Донецкие защитники в собственной штрафной площадке не удержали Михаила Шершня, и тот ударом со средней дистанции поразил дальний угол ворот Ярослава Котлярова.

Но это, как оказалось, было только началом злоключений хозяев. На 22-й минуте «Олимпик» остался в меньшинстве. Назар Эдинак в собственной штрафной площадке неумышленно сыграл рукой, за что сразу же увидал перед собою «красный свет». А в ворота дончан был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый четко исполнил Евгений Терзи. Прошло еще совсем немного времени и тренерскому штабу «Олимпика» пришлось прибегнуть к вынужденной замене. Получив травму, был вынужден покинуть поле Илья Глиняный и вместо него на поле вышел Виктор Масикевич. Больше замен (если не считать вратаря) у хозяев не оставалось.

К чести парней Игоря Климовского они не сникли. Не сломались. Понимая, что теперь надо работать не только за себя, но и «за того парня», хозяева, включив повышенную скорость, попытались изменить сценарий игры. И стоит признать, что порою возникало ощущение что именно «Олимпик» имеет численное преимущество. Луганской обороне пришлось работать на полную мощность, дабы ликвидировать опасность у своих ворот. Однако и их чрезмерное внимание не мешало хозяевам создавать по-настоящему голевые моменты. В течении одной минуты к успеху были близки Владислав Шарай и Станислав Беленький. «Выстрел» Влада с трудом парировал голкипер «Зари» Ярослав Герасименко, мяч, после удара Стаса пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Вторая половина игры также началась активно. Примечательно, что несмотря на меньшинство, больше времени в атаке проводили именно хозяева. Но, к сожалению, об обострении у ворот «Зари» речи не шло.

На противоположной стороне футбольного поля одно время было относительное затишье, но вскоре наставники луганчан только вздохнули, дескать как так… Причиной тому стал Станислав Нечипуренко. Оставшись в штрафной площадке «Олимпика» в гордом одиночестве, он, метров с восьми умудрился пробить над перекладиной.

Ответный ход дончан был куда более острее. И если бы не отменная реакция стража луганских ворот Ярослава Герасименко, разница в счете, после удара Никиты Янкова, стала бы минимальной. Позже на пути триумфа Станислава Беленького стал один из защитников «Зари».

Не ожидая от «Олимпика», играющего в меньшинстве, такой прыти, «Заря» предприняла попытку вновь навязать оппоненту свой сценарий. И хотя в этом они не преуспели, третий гол вполне могли забить, когда на рандеву с Богданом Степаненко (заменившего во втором тайме Ярослава Котлярова) вырывался Денис Белоусов. Однако в ближнем бою луганский нападающий не сумел переиграть донецкого вратаря.

На 71-й минуте у «Олимпика» забрезжила надежда на спасение, когда с пенальти ворота «Зари» поразил Станислав Беленький. Однако прошло всего лишь несколько минут, и разница в счете в два мяча вновь была восстановлена. За луганскую команду отличился Денис Белоусов.

И даже пропустив третий гол, «олимпийцы» не думали сдаваться на милость победителю. У одного лишь Станислава Беленького было как минимум две возможности огорчить «Зарю», но сначала он не смог быстро обработать мяч, а после, со штрафного, пробил над перекладиной…

ФК «Олимпик U-21» (Донецк) - ФК «Заря U-21» (Луганск) –1:3 (0:2)
Голы: Беленький (71, с пенальти) - Шершень (16), Терзи (22, с пенальти), Белоусов (73).

ФК «Олимпик U-21»: Котляров (Степаненко, 46), Писковой, Единак, Счастливцев, А. Козлов, Янков, Н. Касьяненко, В. Шарай, Глиняный (Масикевич, 32), С. Шарай, Беленький (К).
Старший тренер: Игорь Климовский.

ФК «Заря U-21»: Герасименко, Заименко (К), Шершень (Кравченко, 46), Повалий, Авраменко, Майборода, Шалфеев, Сухомлин, Нечипоренко, Белоусов, Терзи.
Старший тренерВладимир Микитин.

ПредупрежденияЯнков (18), Шарай (35), Беленький (56).
УдалениеЕдинак (22).

Источник — ФК Олимпик

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