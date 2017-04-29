Реал с минимальным преимуществом обыграл Валенсию

После поражения в Эль-Класико «Реал» оказался в ситуации, когда футболистам необходимо с максимальной концентрацией выходить на каждый последующий поединок, ведь еще одна осечка может стоить «сливочным» чемпионства. Целью мадридского клуба в подходящем к своей кульминации сезоне является не только завоевание титула в национальном первенстве, но и покорение очередной Лиги чемпионов, полуфинал которой состоится уже во вторник.



После противостояния с каталонцами «Реал» провел матч в Ла-Корунье, где разбил «Депортиво» со счетом 6:2. Встречу на «Риасоре» по разным причинам пропускали несколько основных футболистов Королевского клуба, но заменившие их дублеры не оставили шансов галисийцам. «Валенсия», обосновавшаяся в середине турнирной таблицы, на своем поле уступила «Реал Сосьедаду» - 2:3. Отсутствие у соперника турнирных задач становилось преимуществом команды Зидана в сегодняшнем поединке на «Сантьяго Бернабеу». С другой стороны, этот фактор таил угрозу, поскольку ответственность за результат не давила на левантийцев, и они могли позволить себе играть раскрепощенно.



Уже на 1-й минуте «летучие мыши» едва не открыли счет в матче, но Санти Мина не воспользовался ошибкой Рамоса, который головой скинул мяч под удар игроку «Валенсии». «Реал» сделал попытку закрепиться на половине поля левантийцев, без высоких скоростей расшатывая оборону команды Сальвадоре Воро. Гости построили свою игру на быстрых контратаках, и одна из них завершилась неточным ударом Орельяны, который находился в хорошей позиции.



«Галактикос» продолжали гнуть свою линию и добились желаемого. Первый по-настоящему опасный момент у ворот Диего Алвеша завершился взятием ворот: Роналду ударом головой замкнул навес Карвахаля с правого фланга. Открыв счет в матче, «Реал» заиграл еще более уверенно. Атаки «сливочных» не заканчивались голевыми моментами, но и у левантийцев не получалось угрожать воротам Кейлора Наваса.



Второй тайм начался в том же ключе: неспешные атаки «Реала» сменялись попытками «летучих мышей» организовывать контрвыпады. И вскоре «сливочным» представился шанс увеличить свое преимущество. После удара Бензема метров с 15-ти мяч попал в штангу, но через несколько мгновений Парехо в штрафной завалил Марсело, и арбитр назначил пенальти. Роналду с «точки» пробил бесхитростно, что позволило Диего Алвешу оставить «Валенсию» в игре.



Шло время, а левантийцы не спешили проявлять активность в атаке. Даже Нани, которого тренерский штаб решил заменить, около минуты покидал пределы поля. Еще один шанс упустил Роналду, после прострела Асенсио не сумевший с близкого расстояния переправить мяч в ворота. А через несколько минут счет неожиданно сравнялся. Парехо со штрафного пробил точно в «девятку», и Навас не дотянулся до мяча.



Хозяева поля сразу же после пропущенного гола активизировались, побежав вырывать победу. Сделать это подопечным Зидана удалось без видимого труда: Марсело, сыгравший на подборе у штрафной левантийцев, подработал мяч и пробил точно в угол. В оставшееся до конца матча время «Реал» уверенно отстоял победный результат.



Теперь «галактикос» ждет мадридское дерби в полуфинале Лиги чемпионов, после чего команда Зидана проведет поединок против «Гранады». «Валенсия» в следующем туре примет на «Месталье» «Осасуну.



«Реал» - «Валенсия» - 2:1 (1:0)

Криштиану Роналду, 27, Марсело, 86 - Даниэль Парехо, 82



На 57-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь).

«Реал»: Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Марсело, Начо Фернандес, Серхио Рамос, Каземиро, Лука Модрич (Лукас Васкес, 90+3), Хамес Родригес (Марко Асенсио, '66), Тони Крооc, Карим Бензема (Альваро Мората, '72), Криштиану Роналду

«Валенсия»: Диего Алвеш, Езекиль Гарай, Мартин Монтойя, Тони Лато (Хосе Гайя, '86), Элиаквим Мангаля, Даниэль Парехо, Карлос Солер, Фабиан Орельяна (Закария Баккали, '89), Мунир Эль-Хаддади, Нани (Родриго Морено, '69), Сантьяго Мина

Каземиро, 52. Альваро Мората, 77. Лука Модрич, 82. - Даниэль Парехо, 21. Тони Лато, 25. Езекиль Гарай, 56. Элиаквим Мангаля, 64.



Арбитр: Хесус Хиль Мансано



Удары (в створ): 10 (4) - 7 (2)

Угловые: 2 - 3

Оффсайды: 3 - 0



РЕАЛ - ВАЛЕНСИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА