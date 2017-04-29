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Гранада на выезде уступила Реал Сосьедаду и вылетела в Сегунду

Команда Артема Кравца потеряла даже теоретические шансы остаться в Примере

  • 29.04.2017 15:55
  • 194 просмотров
  • 1 комментария
Метки
granadacf.es
© granadacf.es

Чемпионат Испании. 35-й тур

«Реал Сосьедад» – «Гранада» 2:1
Голы: 1:0 – 45 Вела, 1:1 – 65 Рамос, 2:1 – 84 Хуанми.

«Реал Сосьедад» – Рульи, Гонсалес, Берчиче, Сальдуа, Навас, Гранеро (Сурутуса, 59), Ильярраменди, Вела (Баутиста, 78), Прието (Каналес, 70), Ойарсабаль, Хуанми.
«Гранада» – Очоа, Хонгла, Сильва, Фулькье, Ингасон, Куэнка, Агбо, Ангбан, Перейра, Рамос (Понсе, 68), Малле (Бога, 64).
Предупреждения: Ангбан (42), Понсе (80), Хонгла (87).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алексей Никитенко
    online
      Алексей Никитенко, 29.04.2017 17:10
    0
    После Штуттгарта Кравец поделился фартом еще с одним бедолагой))) Кто следующий?
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