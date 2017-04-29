Гранада на выезде уступила Реал Сосьедаду и вылетела в Сегунду

Чемпионат Испании. 35-й тур
«Реал Сосьедад» – «Гранада» – 2:1
Голы : 1:0 – 45 Вела, 1:1 – 65 Рамос, 2:1 – 84 Хуанми.
«Реал Сосьедад» – Рул ьи, Гонсалес, Берчиче, Сальдуа, Навас, Гранеро (Сурутуса, 59), Ильярраменди, Вела (Баутиста, 78), Прието (Каналес, 70), Ойарсабаль, Хуанми.
«Гранада» – Очоа, Хонгла, Сильва, Фулькье, Ингасон, Куэнка, Агбо, Ангбан, Перейра, Рамос (Понсе, 68), Малле (Бога, 64).
Предупреждения: Ангбан (42), Понсе (80), Хонгла (87).
Источник — Sport.ua
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