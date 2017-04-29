Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «За сборную Украины сыграл довольно мало»

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о желании снова сыграть в футболке национальной сборной Украины.



«Не могу сказать, что чувствую, мол, за мной следят. Человек не должен об этом думать, в конце концов. Просто нужно демонстрировать свой уровень. Такой подход – профессиональный. Ты каждый раз должен от себя требовать большего, выкладываться по максимуму и делать результат, выигрывать трофеи. Сборная – это огромная мотивация для любого футболиста. И я – не исключение. Тем более, за национальную команду сыграл довольно мало», – Чигринский.



Напомним, 30-летний футболист греческого клуба провел в составе сборной Украины 29 матчей.