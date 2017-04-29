Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «За сборную Украины сыграл довольно мало»

Защитник АЕКа считает, что играть в национальной команде – огромная мотивация для любого футболиста

  • 29.04.2017 15:43
  • 530 просмотров
  • 2 комментария
Метки
aekfc.gr. Дмитрий Чигринский
© aekfc.gr. Дмитрий Чигринский

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о желании снова сыграть в футболке национальной сборной Украины.

«Не могу сказать, что чувствую, мол, за мной следят. Человек не должен об этом думать, в конце концов. Просто нужно демонстрировать свой уровень. Такой подход – профессиональный. Ты каждый раз должен от себя требовать большего, выкладываться по максимуму и делать результат, выигрывать трофеи. Сборная – это огромная мотивация для любого футболиста. И я – не исключение. Тем более, за национальную команду сыграл довольно мало», – Чигринский.

Напомним, 30-летний футболист греческого клуба провел в составе сборной Украины 29 матчей.

Источник — Футбол 24

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    rokkino
    rokkino, 29.04.2017 15:55
    +1
    Травмы тебя замучили и сломали карьеру.В Барсу,за бешеные деньги кого попало не покупают,кто бы,и чтобы не говорил
    Ссылка
    27Sokolyuk@mail.ru
    online
      27Sokolyuk@mail.ru, 29.04.2017 17:06
    0
    Якщо не травмований , то на даний час в Україні в не конкуренції. Не розумію ,чому Шева його не визиває&#128533;?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.