Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «За сборную Украины сыграл довольно мало»

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский рассказал о желании снова сыграть в футболке национальной сборной Украины.
«Не могу сказать, что чувствую, мол, за мной следят. Человек не должен об этом думать, в конце концов. Просто нужно демонстрировать свой уровень. Такой подход – профессиональный. Ты каждый раз должен от себя требовать большего, выкладываться по максимуму и делать результат, выигрывать трофеи. Сборная – это огромная мотивация для любого футболиста. И я – не исключение. Тем более, за национальную команду сыграл довольно мало», – Чигринский.
Напомним, 30-летний футболист греческого клуба провел в составе сборной Украины 29 матчей.
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.